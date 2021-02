Vladimir Tismaneanu, despre Ion Mihai Pacepa: Dupa ruptura cu dictatura pe care o servise, a devenit un adversar ireconciliabil al comunismului

Tismaneanu sustine ca nu s-a intalnit niciodata fata in fata cu acesta, desi au discutat zeci de ore la telefon."Aflu ca a murit Ion Mihai Pacepa. Oricum l-am privi si judeca, cartea sa "Orizonturi rosii" a contribuit la demascarea Marii Minciuni. Dupa ruptura cu dictatura pe care o servise, a devenit un adversar ireconciliabil al comunismului.Securistii il urau de moarte, l-au considerat tradator. In realitate, ei tradau suveranitatea poporului. Nu ne-am intalnit niciodata fata in fata. Am vorbit zeci de ore la telefon. Avea o admirabila liniste interioara. Era impacat cu sine. Stia ca pacatuise, se caise. Sincer si necrutator cu sine. Asa va ramane in amintirea mea", a transmis Vladimir Tismaneanu. Pacepa avea 93 de ani.Publicistul si avocatul american Ronald J. Rychlak a scris luni, 15 februarie, intr-un editorial pentru publicatia Epoch Times, ca Ion Mihai Pacepa a murit in urma infectiei cu COVID-19."In primele ore ale diminetii de 14 februarie 2021, COVID-19 a realizat ceea ce nu au putut sa faca o recompensa de doua milioane de dolari si doua echipe de asasini platite de Romania. Ion Mihai Pacepa, sau Mike pentru cunoscuti, a murit", scrie Ronald J. Rychlak in theepochtimes.com.