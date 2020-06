Vladut a venit pe lume in plina pandemie de Covid-19, care a inchis maternitati din Suceava. Cum a intervenit Salvati Copiii

Ziare.

Pandemia de Covid-19 lovise cel mai puternic Suceava si nimeni nu ii putea spune unde va putea naste, maternitate dupa maternitate isi inchidea usile. Cu ajutorul Salvati Copiii, Vladut, numele pe care parintii il alesesera inca de la ecografia care aratase ca va fi baiat, si-a facut intrarea in lume cu nota maxima, la maternitatea din Falticeni.Elena are 22 de ani si acasa, in comuna Ciprian Porumbescu, mai are un copil, pe care l-a nascut cand era inca adolescenta, la 16 ani. In pofida unei situatii economice precare, s-a incumetat sa mai aiba un copil, dar nu stia cate aventuri si emotii vor fi pana cand Vladut va ajunge si el acasa.Cum criza cauzata de pandemia de SARS-CoV2 expune tocmai persoanele vulnerabile unor riscuri sporite, printre care accesul limitat la servicii medicale, echipele Salvati Copiii s-au concentrat pe sprijinirea mamelor, gravidelor si copiilor din zone rurale defavorizate.Elena a nascut cu bine, dupa ce Salvati Copiii a preluat cazul, dupa cum ea insasi povesteste, intr-un scurt interviu.E: am fost speriata ca nu voi avea unde sa nasc. Intai trebuia sa merg la Spitalul din Suceava, insa s-a inschis din cauza pandemiei si au spus ca nu ma pot primi. Am mai incercat la alte doua spitale si am simtit cum ma cuprinde panica.Am sunat-o pe doamna asistenta de la Salvati Copiii si i-am spus problema mea, dansa oricum ma stia pentru ca ma monitoriza de la inceputul sarcinii si a dat telefon sa vedem unde pot sa nasc. Pana la urma, m-au primit la Falticeni si am fost foarte bucuroasa. Doamna asistenta a venit impreuna cu un voluntar si cu masina Salvati Copiii, asa am putut sa ajung la spital.E: am plecat la drum cu emotie si teama dar am fost cu totii surprinsi cand la filtre ne lasau sa trecem si spuneau: lasati sa treaca, sunt de la Salvati Copiii! A fost emotionant.E: in spital medicii erau speriati si ei, pentru ca nu voiau sa se infecteze nici ei si nici noi. Am stat patru zile in spital si am fost cu totii foarte stresati sa nu ne imbolnavim, ma gandeam la cel mic, sa nu pateasca ceva. A fost bine pana la urma si am putut sa ne intoarcem cu bine acasa.E: Este greu pentru noi acum. Nu avem oricum prea multe, locuim izolati aici si ne descurcam cum putem din alocatia copiilor. Eu nu am mai lucrat de mult, iar sotul lucra cu ziua. Acum nu mai are unde sa lucreze pentru ca s-a inschis tot si ne este foarte greu. Avem noroc cu cei de la Salvati Copiii ca ne viziteaza si ne aduc ce ne trebuie pentru cel mic, se preocupa de sanatatea noastra, ne dau sfaturi. Este important pentru noi sa nu ne simtim singuri. Si sunt foarte bucuroasa mai ales ca m-au ajutat sa pot sa nasc in siguranta, le voi fi recunoscatoare mereu.In cadrul programului Sanatatea mamei si a copilului, pentru a veni in ajutorul copiilor vulnerabili, a mamelor si a gravidelor din zonele rurale defavorizate, de la debutul pandemiei, Organizatia Salvati Copiii si-a intensificat eforturile de sprijinire si protectie, concentrandu-se pe oferirea de suport material de urgenta, cu respectarea cerintelor si recomandarilor autoritatilor locale privind prevenirea raspandirii COVID-19.Astfel, expertii locali organizati in echipe multidisciplinare, au efectuat o interventie integrata la domiciliul beneficiarilor, acordand sprijin material (alimente, medicamente, suplimente, vitamine si produse de igiena), consiliere, urmarire si acompaniere la servicii sociale si medicale pentru gravide si copii pana in 5 ani, din 42 de comunitati rurale defavorizate din 14 judete.Membrii echipelor locale Salvati Copiii au tinut legatura cu autoritatile locale pentru o buna organizare comunitara in contextul actual, intermediind legatura intre beneficiari si institutii, pentru a facilita interventia autoritatilor in caz de urgenta.In cadrul programul Sanatatea mamei si a copilului, Salvati Copiii a creat o retea de incluziune sociala si combatere a saraciei prin asigurarea de servicii integrate (medicale, sociale, educationale) la nivel local in zonele rurale defavorizate.Astfel, organizatia ajuta la cresterea accesului la servicii sustenabile si de calitate pentru mame, gravide, gravide minore si copii pana in 5 ani. In 9 ani de campanie, echipele Salvati Copiii au oferit servicii medico-sociale in 59 de comunitati din 14 judete pentru: 46.595 de beneficiari: mame, gravide si copii 0-5 ani.Impactul interventiei Salvati Copiii in 9 ani este vizibil:● Procentul femeilor insarcinate care au mers la control a crescut de la 70% la 90%.● Procentul de copii vaccinati in schema obligatorie corespunzatoare varstei a crescut de la 90% la 98%.● Procentul gravidelor si copiilor inclusi in program care au fost inscrise/inscrisi la medicul de familie este 100%.● 90% dintre adolescenti si parinti si-au imbunatatit cunostintele cu privire la mijloace contraceptive si ingrijirea copiilor pana in 5 ani.Persoanele fizice pot sustine programul redirectionand gratuit online formularul 3,5% din impozitul pe venit pana la 30 iunie, aici: https://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora.In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.