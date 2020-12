Zece luni de la primul caz pozitiv de COVID-19 depistat in Romania. Cine a fost pacientul considerat "zero"

Era 26 februarie cand, in toiul noptii, ministrul Sanatatii de atunci, Victor Costache , impreuna cu Nelu Tataru si Raed Arafat , atunci secretari de stat, au anuntat diagnosticarea primului caz de COVID-19 in Romania. Era vorba de un tanar de 25 de ani, din Prigoria, judetul Gorj, caz contact cu "pacientul zero", un italian care venise in interes de afaceri in Romania.In prezent, in Romania sunt peste 600.000 de oameni care au trecut prin boala si aproape 15.000 de decese. In continuare cele mai grave probleme sunt la ATI, unde, desi s-a marit numarul de paturi, sunt insuficiente pentru cei care ajung la spital in stare grava.Acum, in prima zi de Craciun , sunt asteptate TIR-urile cu primele 10.000 de doze de vaccin, transa simbolica. Duminica incepe vaccinarea primelor 4.500 de cadre medicale in prima doza si rapel. La nivelul judetului Caras-Severin s-au aratat deschisi spre vaccinare 80% dintre angajatii din sistemul sanitar si din cel de asistenta sociala.CITESTE SI: