Zonele cu cele mai multe cazuri noi COVID-19. Bucurestiul, sub 200 de noi imbolnaviri. Noua judete cu mai putin de zece cazuri noi

Lista completa a cazurilor noi raportate pe judete

In Municipiul Bucuresti s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi, 181, ducand totalul cazurilor din Capitala la 96.378 de cazuri si o incidenta la mia de locuitori de 4,01 cazuri.Dupa Capitala cele mai multe cazuri au fost raportate in judetul Cluj, 169, judet cu un total de 28.793 de cazuri si o incidenta de 3,62 cazuri la mia de locuitori in ultimele 14 zile.Dupa Cluj in judetul Galati au fost raportate cele mai multe cazuri, 143, judetul ajungand la un total de 15.432 de cazuri si o incidenta de 2,72.Daca in ziua precedenta cele mai multe noi imbolnaviri erau raportate in judetul Ilfov, astazi in acest judet au fost inregistrate doar 39 de cazuri noi. Judetul ramane regiunea cu cea mai ridicata incidenta din tara, 5,95 de cazuri la mia de locuitori.In doua judete din tara nu au fost inregistrate cazuri noi: Arges si Caras Severin. In alte sapte judete au fost inregistrate sub zece cazuri noi: Covasna 8, Gorj si Harghita cate 6, Ialomita 5, Prahova 4 si Valcea 2 cazuri.In ceea ce priveste incidenta dupa Ilfov, urmeaza Bucuresti si judetul Cluj. Constanta este pe locul 4 cu o incidenta de 3,41 cazuri la mia de locuitori.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 12029 17 2,032. Arad 13794 25 1,973. Arges 18130 - 2,044. Bacau 15963 33 1,425. Bihor 17332 44 2,116. Bistrita-Nasaud 7176 29 1,647. Botosani 7994 39 1,638. Brasov 24620 44 3,39. Braila 7982 29 2,7910. Buzau 8097 18 1,2711. Caras-Severin 6128 - 1,6512. Calarasi 6127 10 1,8813. Cluj 28793 169 3,6214. Constanta 25357 126 3,4115. Covasna 4937 8 0,8916. Dambovita 14384 90 1,9717. Dolj 14832 48 1,5118. Galati 15432 143 2,7219. Giurgiu 6152 76 2,2720. Gorj 4987 6 0,6621. Harghita 5261 6 0,4122. Hunedoara 11325 15 1,8623. Ialomita 6549 5 2,3924. Iasi 26379 101 1,225. Ilfov 23118 39 5,6526. Maramures 10324 47 1,6127. Mehedinti 4876 12 1,3228. Mures 14752 23 1,6629. Neamt 10799 26 1,0230. Olt 9221 42 0,8331. Prahova 23506 4 1,7632. Satu Mare 6827 31 1,0533. Salaj 6099 6 0,9134. Sibiu 16707 37 1,8735. Suceava 15311 81 1,2336. Teleorman 7387 12 2,1537. Timis 25020 114 3,4238. Tulcea 5227 17 2,2439. Vaslui 10031 71 1,8940. Valcea 9585 2 1,5141. Vrancea 6978 24 0,9642. Mun. Bucuresti 96378 181 4,0143. Cazuri noi nealocate pe judete 3903* 199TOTAL 615.809 2.049CITESTE SI: