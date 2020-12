Zonele din Romania cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Bucurestiul scade, dupa mult timp, sub 1.000 de imbolnaviri zilnic

Un numar important de imbolnaviri a fost raportat si in judetele Ilfov, Iasi si Constanta.In Capitala au fost inregistrate 906 de noi imbolnaviri, ajungandu-se astfel la un total de 89398 de cazuri. Municipiul Bucuresti are in continuare cea mai ridicata incidenta din tara, 6,64 de cazuri la mia de locuitori , intr-o usoara scadere.Dupa Capitala, judetul cu cele mai multe cazuri noi este Ilfov, cu 340 de noi imbolnaviri si un total de 20.831 de cazuri. Judetul inregistreaza o incidenta de 6,45 cazuri la mia de locuitori.Judetul Constanta se afla pe locul trei la numarul de noi imbolnaviri raportate joi, cu 305 cazuri noi si o incidenta de 5,95 de cazuri la mia de locuitori raportate la ultimele doua saptamani. Judetul a ajuns la un total de peste 23.000 de cazuri.Si judetul Iasi inregistreaza o crestere semnificativa a numarului de noi imbolnaviri, raportand astazi 300 de cazuri noi. Judetul a atins un total de 24.611 cazuri si o incidenta de 2,01 cazuri la mia de locuitori.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele in Covasna (14) si Salaj (17).Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1. Alba 11515 85 3,052. Arad 13219 107 3,163. Arges 17175 153 3,524. Bacau 15196 120 2,245. Bihor 16445 174 3,086. Bistrita-Nasaud 6777 55 2,397. Botosani 7391 51 1,948. Brasov 23070 216 5,029. Braila 7257 94 3,2510. Buzau 7702 71 1,9511. Caras-Severin 5743 66 2,2912. Calarasi 5673 49 2,7813. Cluj 26473 152 4,7914. Constanta 23585 305 5,9515. Covasna 4759 14 1,5116. Dambovita 13600 112 2,6317. Dolj 14131 188 1,8718. Galati 13671 174 3,0019. Giurgiu 5552 52 2,5420. Gorj 4828 23 0,8621. Harghita 5139 70 0,8422. Hunedoara 10662 96 2,7423. Ialomita 5997 77 3,0524. Iasi 24611 300 2,0125. Ilfov 20831 340 6,4526. Maramures 9774 83 1,8227. Mehedinti 4609 27 1,7628. Mures 14109 100 2,5429. Neamt 10383 71 1,430. Olt 8668 107 1,1631. Prahova 22443 185 2,8532. Satu Mare 6576 50 2,2333. Salaj 5946 17 1,4134. Sibiu 16087 109 3,0235. Suceava 14610 92 1,5136. Teleorman 6741 89 2,2537. Timis 23047 250 4,2138. Tulcea 4809 57 3,0939. Vaslui 9295 101 2,1340. Valcea 9180 76 2,2641. Vrancea 6555 28 1,0542. Mun. Bucuresti 89398 903 6,6443. Cazuri noi nealocate pe judete 4214 208TOTAL 577.446 5.697CITESTE SI: