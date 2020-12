Zonele din Romania cu cele mai multe cazuri noi de COVID-19. Capitala are din nou peste 1.000 de imbolnaviri intr-o zi

Lista completa a cazurilor noi raportate pe judete

Municipiul Bucuresti a inregistrat 1.096 de cazuri noi, ajungand la un total de 95.476 de imbolnaviri si o incidenta pentru ultimele doua saptamani de 5,13 cazuri la mia de locuitori . Capitala inregistreaza astfel, dupa Ilfov, cea mai ridicata incidenta din tara.Judetul Ilfov, care a raportat 304 noi imbolnaviri si un total de 22.694 de cazuri, are cea mai ridicata incidenta din tara, 6,43 de cazuri la mia de locuitori.Dupa Bucuresti si Ilfov cele mai multe cazuri au fost raportate in judetele Timis 276, judet cu o incidenta de 4 cazuri la mia de locuitori, Galati 233, judet cu o incidenta de de 2,86 de cazuri si Cluj cu 228 de cazuri raportate si o incidenta 4,04 de cazuri la mia de locuitori.Cele mai putine cazuri noi au fost raportate in judetul Harghita, doar 16.Dupa Bucuresti si Ilfov, judetele cu cea mai ridicata incidenta sunt: Constanta 4,17, Brasov 4,13, si Cluj 4,04.Judet Nr de cazuri confirmate (total) Nr de cazuri nou confirmate Incidenta1. Alba 11908 53 2,292. Arad 13696 87 2,183. Arges 17998 173 2,524. Bacau 15801 82 1,75. Bihor 17172 95 2,546. Bistrita-Nasaud 7119 56 1,947. Botosani 7879 74 1,718. Brasov 24336 218 4,139. Braila 7849 116 3,110. Buzau 8028 50 1,5911. Caras-Severin 6098 65 1,8712. Calarasi 6043 50 2,3413. Cluj 28358 228 4,0414. Constanta 24999 184 4,1715. Covasna 4902 34 1,0016. Dambovita 14181 75 2,0517. Dolj 14644 78 1,6218. Galati 15072 233 2,8619. Giurgiu 5989 65 2,520. Gorj 4955 29 0,7521. Harghita 5240 16 0,5222. Hunedoara 11232 159 2,0923. Ialomita 6482 51 2,9724. Iasi 26071 214 1,3725. Ilfov 22694 304 6,4326. Maramures 10180 43 1,7127. Mehedinti 4818 26 1,5828. Mures 14634 89 1,9829. Neamt 10711 75 1,1230. Olt 9115 106 0,9631. Prahova 23258 101 2,0632. Satu Mare 6770 31 1,3633. Salaj 6069 21 1,1134. Sibiu 16525 55 2,2135. Suceava 15161 75 1,3436. Teleorman 7312 90 2,4837. Timis 24722 276 4,0038. Tulcea 5121 42 2,3939. Vaslui 9876 101 2,0440. Valcea 9527 57 1,8841. Vrancea 6924 53 1,1442. Mun. Bucuresti 95476 1096 5,1343. Cazuri noi nealocate pe judete 3616* -816TOTAL 608.561 4.310CITESTE SI: