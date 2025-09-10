3.000 de copiii romani exploatati in Franta

Autor: Carmen Negoescu
Miercuri, 10 Noiembrie 2010, ora 22:03
3.000 de copiii romani exploatati in Franta
Foto: infiniteunknown.net

3.000 de minori romani sunt exploatati de retelele de prostitutie si cersetorie in Franta, a declarat, miercuri, secretarul de stat pentru Afaceri Europene, Pierre Lellouche.

Oficialul a precizat ca isi doreste sa porte discutii cu autoritatile de la Bucuresti despre un acord privind conditiile de repatriere a acestora, noteaza Le Figaro.

Potrivit sursei citate, Consiliul constitutional a cenzurat, joi, o lege de ratificare a unui acord franco-roman din februarie 2007, care avea in vedere repatrierea acestor minori, precizand ca actul normative nu prezinta garantii suficiente in privinta cailor de recurs.

Lellouche a amintit ca obiectivul acestui acord il reprezinta "consolidarea protectiei minorilor romani neinsotiti prezenti pe teritoriul francez (...) si organizarea repatrierii lor".

"Acest acord a fost ratificat de Romania, care ne cere cu insistenta sa facem acelasi lucru", a explicat acesta.

Acordul prevede ca judecatorul pentru minori sau Parchetul sunt autorizati sa ordone repatrierea in regim de urgenta unui copil in Romania.

Cu toate acestea, Consiliul constitutional a subliniat ca atunci cand masura de repatriere este luata de Parchet, nicio cale de recurs nu permite contestarea ei, incalcand dreptul minorului. Aceasta dispozitie a fost cenzurata.

"Astazi urgenta ramane aceeasi. In Franta sunt 3.000 de minori romani neinsotiti, care din nefericire sunt exploatati in retele de prostitutie sau de cersetorie organizata" si "faptul ca nu avem un text nu le e de ajutor".

"Ne vom indrepta foarte repede catre Guvernul roman pentru a gasi baza unui nou acord", a mai spus Lellouche.

Problema imigrantilor ilegali romani a fost in centrul unui scandal intre Paris si Uniunea Europeana, in urma intensificarii expulzarii rromilor catre Romania si Bulgaria.

#copiii romani exploatati, #retele prostitutie cersetorie , #rromi
