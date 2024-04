Reuters: Zidul lui Chereches din Baia Mare: Ghetou sau protectie pentru rromi?

Atunci cand a construit, in Baia Mare, un zid care sa desparta o comunitate de rromi de familiile de romani, primarul Catalin Chereches a fost acuzat de rasism.

Insa actiunea l-a ajutat pe edil sa ajunga cel mai popular politician si a dovedit cum poate saracia sa genereze solutii radicale. Vancouver Sun preia un comentariu Reuters, in care Chereches este ridicat in slavi pentru ideea sa.

Catalin Chereches, in varsta de 33 de ani, un economist educat in Viena, spune ca a incercat sa imbunatateasca modul in care traiesc rromii din Baia Mare.

"Este clar, conditiile nu sunt similare cu cele de la Hilton sau Marriott. Dar asta nu inseamna ca nu este un pas inainte pentru civilizarea si emanciparea rromilor din Baia Mare", spune Chereches, din biroul sau mic si modest, dupa cum subliniaza jurnalistii Reuters.

Rromii sunt cea mai mare minoritate etnica din Uniunea Europeana. Majoritatea provine din Romania, Bulgaria sau Cehia. Exista 10 milioane de rromi in Europa, iar unul din cinci traieste in Romania.

Multi rromi traiesc in saracie, marginalizati, ceea ce ii face tinte facile in vremuri tulburi. Organizatiile neguvernamentale care le apara drepturilor sustin ca nici un guvern post-comunist din regiune nu a facut suficient pentru a le imbunatati conditiile de viata.

"Despartirea unor oameni care apartin aceluiasi grup etnic se numeste separare etnica si este o incalcare a drepturilor omului", a declarat Robert Vaszi, director al Asociatiei Sanse Egale.

In timp ce economiile din Europa Centrala incearca sa tina pasul cu cele din Europa occidentala, exista semnale tot mai puternice potrivit carora votantii isi indreapta preferintele catre gruparile radicale sau ii sprijina pe acei politicieni precum Chereches, care actioneaza pentru a rezolva problemele comunitatii in care traiesc.

Dupa ce a construit zidul, anul trecut, primaria baimareana a lansat un comunicat oficial, asigurand ca este vorba doar de o masura de protectie a intregii populatii a orasului, rromi si romani deopotriva, tinand cont ca, in curs de un an, au avut loc mai mult de 20 de accidente stradale in zona respectiva si ca zidul nu are nici o conotatie discriminatorie.