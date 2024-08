The Guardian scrie povestea unei tinere rrome din Targoviste

Foto: The Guardian

Saracia lucie combinata cu traditiile restrictive le obliga pe tinerele fete rrome din Romania sa nu se mai duca la scoala de pe la zece ani.

Povestea Florinei, care locuieste intr-o casa cu doua camere, fara canalizare, in Targoviste, a fost publicata de The Guardian, in cadrul unei campanii sponsorizate de Fundatia Ikea.

"Nu mi-am mai platit chiria din ianuarie. Ma imprumut de bani pentru a supravietui, am o gramada de datorii. Imi castig existenta colectand pet-uri de pe strazi si vanzandu-le pentru reciclare, dar nu este suficient", se plange fata, care locuieste in orasul aflat la nord-vest de capitala Romaniei.

Florina s-a lasat de scoala la 10 ani. Fara nici o calificare profesionala, nu isi gaseste de munca decat cu salariul minim.

Studiile legate de statutul femeilor rrome din Europa de Est arata ca situatia Florinei nu este singulara. In timp ce educatia de care beneficiaza comunitatea este la un nivel foarte scazut, femeile rrome au o situatie si mai grea, arata jurnalistii britanici.

Un studiu realizat de ONU in 2004 arata ca o treime din femeile rrome din sud-estul Europei sunt fara scoala, comparativ cu o cincime din barbatii rromi.

Prostitutia, o problema

"Toata lumea crede ca, daca esti fata, oricum sfarsesti prin a te marita", spune Florina. In Romania, educatia este gratuita, dar hainele si mancarea nu. De multe ori, tinerele rrome sunt fortate sa nu se mai duca la scoala pentru ca familia le marita.

Sorina Fekkete, asistent social in Bucuresti, sustine ca violenta domestica si prostitutia sunt probleme ale comunitatii rrome. "Prostitutia este singura lor modalitate de a castiga bani. Daca barbatii le parasesc, femeile rrome sunt neajutorate si ajung pe strazi", spune Fekkete.

Florina promite ca, in ciuda greutatilor, nu-si va lasa copilul sa nu se duca la scoala. Cu ajutorul organizatiei "Salvati Copiii", femeia il poate imbraca si hrani pe fiul sau, Denis.

