Importurile de produse lactate, oua si miere au crescut cu 25 la suta in primele trei luni din 2020 fata de aceeasi perioada din 2019

Romania a importat 119.605 tone de astfel de produse in primele trei luni ale acestui an, cu 16.455 tone mai mult decat in acelasi interval de timp din 2019.Pe de alta parte, exporturile de de produse lactate, oua si miere in perioada ianuarie - martie 2020 au fost de 33.175 tone, iar incasarile au totalizat 55,33 milioane de euro. In primul trimestru din 2019, s-au exportat 35.263 tone, in valoare de 50,820 de milioane de euro.In acest context, deficitul in comertul international (intra si extracomunitar) cu produse lactate, oua si miere s-a majorat la 121,65 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, de la 89,28 milioane de euro in trimestrul I din 2019.In statistica MADR sunt cuprinse la acest capitol si alte produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte.In perioada ianuarie-martie 2020, deficitul Romaniei in comertul international cu produse agroalimentare a scazut cu aproape 9% in primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, pana la 440,9 milioane de euro.Pe relatia cu Uniunea Europeana, Romania a consemnat un deficit de 953,28 milioane de euro in primul trimestru din acest an, insa in comertul cu tarile extracomunitare a inregistrat un excedent de 512,37 milioane de euro.