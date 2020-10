La solicitarea politistilor, Arhiepiscopia Sucevei cere preotilor si monahilor sa respecte masurile anti-COVID

Ce scrie in adresa

Intr-un comunicat al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, clericii si monahii sunt atentionati sa ia act de o adresa transmisa de IPJ Suceava in care seful politiei judetene atrage atentia ca, avand in vedere dinamica si contextul epidemiologic actual, se impune intensificarea activitatilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 si responsabilizarea celor care gestioneaza aceste probleme, relateaza Agerpres. "Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor reia indemnul catre toti clericii si monahii din Eparhie de a respecta cu strictete masurile igienico-sanitare si de a intensifica activitatile de prevenire a raspandirii SarsCov2 (Covid19).In acest scop, va rugam sa luati act de adresa Inspectoratului de Politie Judetean Suceava anexat," este mesajul Arhiepiscopiei.In adresa transmisa Arhiepiscopiei, seful IPJ Suceava face referire si la actele normative care trebuie adoptate in zona si in incinta lacaselor de cult si modalitatea de desfasurare a activitatilor cultelor religioase si reitereaza rugamintea de a se respecta intocmai legislatia si masurile de preventie."Personalul clerical are in aceste momente, mai mult ca oricand, un rol puternic de formator de opinie si are capacitatea de a responsabiliza populatia cu privire la normele de siguranta sanitara", a transmis Buga.El arata ca a facut aceste solicitari in conditiile in care sunt cazuri recente ce indica faptul ca, mai ales in mediul rural, astfel de masuri de preventie nu sunt respectate, iar personalul bisericesc nu manifesta suficienta preocupare fata de aceasta problematica, vulnerabilizand comunitatile pe care le deservesc.Buga a exemplificat cu doua situatii inregistrate in 25 octombrie la Campulung Moldovenesc, respectiv Dorna Arini in 10 iulie, cazuri in care politistii si jandarmii au aplicat amenzi.Seful IPJ Suceava a cerut Arhiepiscopiei sa solicite clerului sa respecte legea pentru "a grabi reluarea cat mai curand a starii de normalitate si siguranta sanitara".