Guvernul a renuntat sa majoreze salariul minim de la 1 decembrie: "Categoric de la 1 ianuarie 2019"

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, ca Guvernul nu mai are timp pana la 1 decembrie sa adopte majorarea salariului minim.

Teodorovici a evitat sa dea un raspuns clar daca masura va intra in vigoare de la 1 ianuarie.

Iata dialogul purtat de ministrul cu jurnalistii:

"Jurnalist: Ramanem pana la 1 ianuarie cu majorarea salariului minim?

Eugen Teodorovici: Va fi decizia Guvernului, nu va pot spune astazi.

Jurnalist: E clar ca nu mai poate fi de la 1 decembrie, pentru ca mai e o saptamana...

Eugen Teodorovici: Pai vedeti cum la unele intrebari va dati singura raspunsurile?

Jurnalist: Veti mai avea discutii cu sindicatele, cu patronatele, intelegem cumva din declaratia dvs ca revenim la termenul initial, 1 ianuarie, pentru majorarea salariului minim. Ati mai avut discutii, veti mai avea cu sindicatele si patronatele?

Eugen Teodorovici: Nu, au fost discutiile de care v-am spus, si cu dna premier, si ceilalti colegi din ministere, dar nu...discutiile s-au purtat si cred ca mai este vorba de cateva avize de asumat pe acest act normativ si decizia va fi luata.

Jurnalist: Dar cel mai probabil de la 1 ianuarie...

Eugen Teodorovici: Categoric!".

Trei termene pentru cresterea salariului minim

Initial, Guvernul a spus ca salariul minim va creste incepand cu 1 ianuarie 2019, iar apoi a anuntat ca majorarea va avea loc de la 1 noiembrie.

Dupa ce mediul de afaceri a criticat decizia, aratand ca sunt companii care nu isi permit sa faca aceasta majorare de pe o zi pe alta si, mai ales, la sfarsit de an, Guvernul s-a razgandit si a stabilit sa creasca salariul minim de la 1 decembrie.

Guvernul a adoptat, in urma cu doua saptamani, ordonanta de urgenta prin care a fost introdusa definitia de salariu minim diferentiat, urmand insa sa adopte o hotarare in care vor fi mentionate si sumele si momentul de la care OUG intra in vigoare.

"Prin hotarare de huvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferentiat pentru anumite categorii de salariati: pentru salariatii care sunt incadrati pe studii superioare, precum si pentru cei care au o vechime in munca peste un anumit nivel", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Muncii.

Potrivit unor surse guvernamentale, salariul minim brut va creste de la 1.900 de lei pe luna la 2.080 de lei pe luna, iar pentru persoanele cu studii superioare si pentru cele cu minimum 15 ani vechime, salariul minim brut creste la 2.350 de lei pe luna.

