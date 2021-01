Proteste in fata Guvernului, fata de inghetarea salariilor si a pensiilor militare

Cerintele protestatarilor

Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) pentru CSN Meridian, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) si Uniunea Sindicatelor din Spitalele CFR protesteaza, duminica, in mai multe locuri din Bucuresti, fata de prevederile OUG nr. 226/2020 privind inghetarea salariilor si pensiilor si a altor masuri care se preconizeaza in domeniul financiar-bugetar. In Piata Victoriei, aproximativ 100 de persoane care au steaguri, fliiere si vuvuzele picheteaza sediul Guvernului. Manifestari similare au loc in fata mai multor ministere. rotestatarii intentioneaza sa inmaneze reprezentantilor institutiilor pe care le picheteaza lista de revendicari.Protestatarii cer Guvernului:1. Sa respecte art. 47, alineatele (1) si (2) din Constitutia Romaniei, sa-si asume obiective mai ambitioase privind politica de convergenta economica si sociala raportat la celelalte state din UE, iar in contextul in care criza COVID-19 continua, sa se asigure ca toti cetatenii beneficiaza de un venit minim garantat;2. Sa anuleze ordonantele de urgenta si proiectele de OUG asumate de noul Guvern de la instalare si pana in prezent, in special in domeniile fiscal bugetar si juridic;3. Sa aplice imediat prevederile Legilor organice vizand salarizarea, pensiile si indemnizatiile, cu anularea prevederilor neconstitutionale introduse prin OUG-uri de tipul 95/2014, 57/2015, 59/2017, 114/2018 etc si OUG nr. 226/30.12.2020;4. Sa stabileasca salariul minim brut pe economie la 2400 lei incepand cu 1 ianuarie 2021;5. Sa alinieze veniturile si pensiile, in raport cu cosul minim pentru un trai decent si in raport cu inflatia reala si nu doar cu rata inflatiei calculata statistic;6. Sa nu impiedice aplicarea legilor privind statutul personalului feroviar si statutul personalului silvic;7. Sa respecte drepturile personalului care contribuie la mentinerea ordinii publice si a sigurantei nationale ( functionari publici, personal auxiliar din justitie, politisti nationali, politisti locali, etc);8. Sa elimine discriminarile din sanatate prin trecerea personalului TESA (Tehnic, Economic si Administrativ) si a personalului auxiliar - sanitar pe grila 2022 si prin trecerea personalului TESA (alaturi de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar) in ANEXA II din Legea - cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar si prin masuri juste de acordare a sporurilor in contextul crizei COVID -19;9. Sa asigure dezvoltarea unui transport feroviar modern in Romania prin investitii in infrastructura si prin achizitia de trenuri electrice noi (100 rame electrice noi) din fonduri europene pe exercitiul financiar ‪2014-2020 si alte 200 de trenuri noi din fonduri europene pe exercitiul financiar ‪2021-2027;10. Sa continue implicarea activa in problemele tranzitiei energetice in bazinele carbonifere din Romania, iar in ceea ce priveste Valea Jiului si Complexul Energetic Hunedoara, sa asigure respectarea drepturilor minerilor asa cum sunt ele prevazute in Contractul Colectiv de Munca, sa aloce fondurile necesare pentru plata drepturilor restante folosind Fondul de Rezerva de la nivelul Guvernului si sa urgenteze realizarea Complexului Energetic Valea Jiului, asa cum au promis reprezentantii Guvernului Romaniei;11. Sa aloce fondurile necesare pentru functionarea industriei de aparare, prin aprobarea Organigramei de avarie din Legea 232 din 2016 privind industria nationala de aparare, conform necesarului transmis deja Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si sa asigure comenzile pentru aceasta industrie strategica, de la institutiile din componenta Fortelor Sistemului National de Aparare (FSNA);12. Sa se preocupe de functionarea Sistemului National de Gospodarire a Apelor, atat prin anularea art. 1 alin. 1 si 3 din O.U.G. nr. 226/30.12.2020 si aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 153/2017, respectiv cresterea anuala a salariilor de baza, salarizarea la nivelul maxim aflat in plata a tuturor angajatilor, acordarea sporurilor pentru conditii de munca in conformitate cu legislatia actuala, cat si prin deblocarea organizarii concursurilor pentru posturile vacante, intrucat sunt activitati (laboratoarele de calitate a apelor, formatiile de lucru de exploatare baraje - elemente ale infrastructurii critice nationale, dispeceratele care asigura monitorizarea exploatarii barajelor, monitorizarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase, statiile hidrologice), locuri de munca, unde din cauza lipsei de personal nu vor mai putea fi acreditate sau nu mai prezinta siguranta;13. Sa nu lase de izbeliste aeroporturile regionale din Romania si sa mentina personalul specializat;14. Sa-si onoreze obligatiile financiare asumate prin contracte, fata de firmele private care lucreaza la infrastructura feroviara si/sau la infrastructura de metrou, aplicand un tratament egal firmelor romanesti care la acest moment sunt tratate mult mai prost comparativ cu firmele din strainatate;15. Sa impuna taxe si impozite pentru banci si multinationale, comparabile cu cele din tarile de origine;16. Sa renunte la desfiintarea gruparilor mobile de jandarmi, la demilitarizarea lor si a pompierilor, statuate conform NATO pentru militari si politisti si sa aplice Legea 223/2015, asa cum a fost promulgata, de la 01.01.2021.Protestele sunt programate pana la ora 13.00.