Marian Godina a dezvaluit cati bani a castigat in ultima luna pentru munca in Politie. Ce spune despre "vandutul de aplace de plus prostimii"

"Am luat salariu 4700 de lei luna trecuta. Nu i-am luat degeaba, am muncit pentru ei, m-am trezit uneori la 3 dimneata sa ma duc la serviciu, am fost chemat din timpul liber de cateva ori, iar asta se intampla in fiecare luna. Am muncit nopti si sambete si duminici. Deci nu am luat salariul stand acasa si nici pe degeaba.Totusi, as crapa de rusine sa ies in strada sa spun ca vreau mai mult. Asta in timp ce m-as gandi la oamenii aia din privat, care au ramas fara serviciu sau care nici nu viseaza la un salariu ca al meu", a scris Marian Godina, pe blogul personal Politistul le-a raspuns si celor care il acuza ca nu il intereseaza salariul pentru ca vinde alpace de plus "prostimii"."Afacerea cu magazinul online Pablo the alpaca este a sotiei mele, nu a mea. Probabil, daca nu sunteti chiar intr-atat de dobitoci incat nicio femeie sa nu se uite la voi, aveti si voi sotii. Care au si ele joburi. Asta inseamna ca nu traiti doar din salariu, pentru ca avetii sotii care lucreaza si ele?Revenind la alpacalele de plus si la magazinul online, va pot spune, imbecililor, ca un magazin online inseamna munca cum nu va inchipuiti voi. Ca de altfel orice alta afacere a carui patron e privit ca un om plin de bani caruia ii vin banii fara sa faca nimic tocmai de putori ca voi, carora le intra salariul, fara intarziere, in fiecare data de 14 a lunii", a mai reactionat Godina.Cunoscutul politist a mai arat ca pe sotia sa o gaseste de multe ori la 2 noaptea impachetand colete, iar ziua si-o incepe la 6 dimineata."De multe ori nu mananca nimic pana seara, pentru ca nu are timp. Duminica e cea mai aglomerata zi pentru ea, deci nici pe aia nu o are libera. Iar la finalul lunii, cand trage linie, o tasca de bani trebuie sa o duca la ANAF, pentru ca putori nesimtite ca voi sa isi ia salariile. In plus, certitudinea venitului constant nu exista. Cu alte cuvinte, daca munceste si are comenzi, vin bani, daca nu are, nu mai vin", a mai punctat Marian Godina, potrivit caruia firma sotiei sale nu e inca pe profit si nu a scos bani din ea.