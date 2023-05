Chiar s-au taiat lefurile la stat? Vezi cat castiga un sofer din Ministerul Sanatatii

Veniturile de la stat sunt in continuare foarte mari. Un sofer din Ministerul Sanatatii incaseaza aproximativ 2.200 de lei pe luna, dupa taierea de 25%, potrivit unei liste oficiale a veniturilor nete din Ministerul lui Attila.

Cat castiga acelasi sofer inainte de taiere, de vreme ce venitul sau e aproape dublu celui incasat de un medic specialist? Cum se explica aceasta anomalie?

Un sofer care lucreaza in Ministerul lui Cseke Attila a castigat in luna noiembrie 2.198 de lei. In contrast, un medic specialist dintr-un spital universitar din Romania castiga lunar aproximativ 1.300 de lei, pentru o norma intreaga, potrivit unei analize MONEY.ro.

Veniturile nete incasate de unii dintre angajatii Ministerului Sanatatii au urcat abrupt in luna noiembrie, ajungand la valori duble fata de cele inregistrate in luna octombrie. De asemenea, veniturile nete incasate de acestia in luna iulie indica faptul ca taierea s-a situat, in realitate, sub 25%. Cu exceptia directorului de cabinet din Minister, care a incasat in iulie cel putin dublul venitului net din luna iunie.

