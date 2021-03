Dezordinea de la Politia Sebes: Comisarul sef sanctionat cu 10% din salariu pentru neglijenta in exercitarea atributiilor de serviciu

Nereguli in activitatea comisarului sef

nu a informat personalul din subordine si nu a asigurat punerea in executare a Planului de activitati pe semestrul II al anului 2019;

nu a adus la cunostinta politistilor a caror activitate o coordona masurile dispuse de catre conducerea inspectoratului, nu s-a preocupat pentru ducerea la indeplinire a acestor masuri si nu a realizat activitatile de indrumare, de coordonare, de sprijin si de control a activitatii cadrelor Politiei Municipiului Sebes;

nu a realizat sarcinile stabilite prin planuri de analiza si masuri intocmite la nivelul I.P.J. Alba sau al Politiei Municipiului Sebes, care ar fi trebuit duse la indeplinire prin grija si monitorizarea adjunctului sefului Politiei Municipiului Sebes;

nu a desfasurat activitatile din competenta sa pentru prevenirea si combaterea infractiunilor stradale, care au inregistrat cresteri la nivelul Politiei Municipiului Sebes in anul 2019. Rezultatul controlului a fost aplicarea sanctiunii de reducere a salariului de baza cu 10% pe o perioada de doua luni.

Reclamatiile comisarului Plesa Ioan

Rotiri de cadre pe functii

In sarcina acestuia s-a retinut savarsirea abaterii disciplinare de "neglijenta manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu sau a dispozitiilor primite de la sefi ierarhici sau de la autoritatile anume abilitate de lege".Politistul a pierdut procesul la prima instanta sesizata, Tribunalul Alba, pe motiv ca actiunea era prescrisa. Comisarul sef a inregistrat plangerea in 12 octombrie 2020, iar Tribunalul a stabilit ca pentru a nu se prescrie, actiunea trebuia depusa cel mai tarziu in 7 octombrie 2020. Reclamantul a contestat hotararea Tribunalului Alba. Controlul a fost dispus dupa ce, in aprilie 2019, un sidicat al politistilor a reclamat la MAI conducerea Politiei Sebes, pe comandantul Cibu Simion si pe adjunctul Plesa Ioan, care erau acuzati ca ar fi autorii unor abuzuri in relatia cu alti angajati din institutie."Conducerea Politiei Sebes ignora dispozitiile si legile in vigoare, actionand dupa bunul plac, astfel ca acestia comit abuzuri in ceea ce priveste activitatea de cercetare penala, unde ei impun solutii in dosare, iar daca organul de cercetare penala nu se conformeaza acestia refuza sa semneze hartiile de inaintere catre Parchet.Desi conducerea Inspectoratului de Politie al Judetului Alba le-a atras atentia cu privire la acest comportament celor << doi comandanti >>, acestia nu au tinut cont de recomandarile inspectorului sef, bazandu-se pe sustinere din alta parte, << caracatita >> fiind destul de mare. La nivelul Politiei mun. Sebes s-a constituit un clan care are sustinere si care nu se teme de nimic.Daca un lucrator are curajul sa-i infrunte pe cei doi sunt luati in vizor, avand viata grea cu acestia, ajungandu-se chiar sa se fabrice dosare penale sau de cercetare prealabila, acestia motivand ca nu au pot fi trasi la raspundere, chiar daca ei gresesc", se preciza in sesizarea sindicatului "Diamantul".In urma activitatii de control, comisarului sef Plesa Ioan i s-au imputat patru nereguli in activitatea desfasurata in cursul anului 2019 respectiv:Comisarul sef Plesa Ioan a reclamat in plangere faptul ca i s-au retinut fapte generale si nu concrete. "Aspectele prezentate nu contin norma juridica incalcata, cu atat mai putin a sanctiunii in cazul existentei unei incalcari. In realitate nu a fost incalcata nicio norma juridica ci s-a retinut in sarcina mea, tendentios, cu consecinta sanctionarii disciplinare, pe baza de cutume/obiceiuri interioare. De asemenea, se poate observa ca << faptele retinute >> ca abatere disciplinara nu sunt coroborate cu atributiile prevazute in fisa postului", a spus politistul.Comisarul sef a sustinut ca nu a fost o dinaminca ascendenta semnificativa privind infractiunile comise in mediul stradal. "Sunt si factori obiectivi care au condus la cresterea usoara a acestui indicator (ex: insuficienta cadrelor care actioneaza in strada - o singura patrula de siguranta publica si patrulare intra intr-un schimb/cu o populatie de circa 32.000 de locuitori dintre care aproximiativ 6.000 de rromi ), care nu au fost mentionati. Acesti indicatori prezinta infractiunile comise in mediul stradal, inclusiv infractiunile flagrante", a mai sustint politistul sanctionat.Acesta reda si modul in care unii sefi din institutie, inclusiv el, au fost nevoiti sa plece de pe functii. " La finele lunii septembrie 2019, cu intentia clar si direct exprimata , conducerea inspectoratului le-a propus diferite functii, pentru a determina nefondat plecarea acestora de la Politia municipiului Sebes.In urma presiunilor psihologice, seful sectiei Rurale a depus raport si s-a mutat la cerere, pe o functie de executie la Centrul Operational din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, seful biroului Ordine Publica s-a mutat pe o functie echivalenta seful politiei orasului Teius, seful Politiei municipiului Sebes a fost delegat 6 luni pe functia de sef al Politiei orasului Cugir, iar in ceea ce il priveste pe reclamant "nu am acceptat ofertele", astfel incat conducerea inspectoratului a dispus delegarea sa pe o perioada de doua luni la sectia rurala din cadrul Politiei Campeni.La cateva zile a acceptat delegarea sa pe o functie de executie, pe o perioada de 6 luni, la Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, cu locul de activitate Politia Municipiului Sebes", se sustine in motivarea hotararii de la Tribunalul Alba.Intre timp, insa, cei doi sefi ai Politiei Sebes au revenit pe functii, numele acestora fiind trecute pe pagina de internet a IPJ Alba, la Politia municipiului Sebes.