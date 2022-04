Comunismul din portofele (Opinii)

Cand copilul, cam zurbagiu si mereu pus pe chiul si copiat, cere bani pentru bicicleta, parintele responsabil ii pune conditii: Da, daca inveti bine, daca ajuti in gospodarie, daca iti faci zilnic patul si saluti vecinii.

Cam asa si cu majorarea salariilor. Guvernului ii frige buza sa o faca, FMI nu-i spune nu, dar ii pune conditii. Adica puteti majora, cat timp ramaneti in parametrii bugetari conveniti. Iar asta nu se poate face decat daca majorarile salariale sunt insotite de continuarea restructurarii aparatului bugetar, inca modesta. E simplu, dar e antielectoral.

Guvernul stie ca nu-si permite prea multe, dar parlamentarii dau din pinteni. Au in fata o campanie electorala in care vor deconta fiecare banut din salariile bugetarilor. Ca dovada, anuntul privind majorarea lefurilor a venit de la un deputat PDL. Iar majoritatea este suficient de fragila incat orice pierdere sa poata fi fatala la voturi esentiale.

Prinsa in menghina, coalitia se balbaie ingrozitor. Ca s-a discutat, ca nu s-a discutat, ca o fi la toamna, ca o fi la anul, ca n-o fi deloc si tot asa. Asta pot intelege, intr-un fel, caci traditia electorala romaneasca e toxica si e teribil de greu sa o rupi mai ales cand stai foarte prost in sondaje. Altceva mi se pare chiar mai grav in toata aceasta poveste. Din nou se vorbeste doar despre majorari otova. Pentru toata lumea, de la medic, la profesor, de la femeia de serviciu, la presedinte, de la cel mai vrednic bugetar, la cel mai puturos si chiulangiu, pentru toti acelasi procent.

Ads

Nici pana in ziua de astazi, in sectorul bugetar din Romania nu se arata o reforma esentiala - salarizarea in functie de criterii de performanta.

Nu inteleg de ce medicul cu sute de pacienti, care sta de dimineata pana seara in spital, care-si face treaba impecabil, trebuie platit la fel cu un habarnist, de care toata lumea fuge, caci e pericol public sau pe care nu-l gasesti cu zilele la serviciu. Ba poate fi platit chiar mai prost, daca loaza are vechime mai mare.

Ads

De ce un profesor care scoate olimpici sau ai carui elevi obtin rezultate foarte bune la evaluarile nationale, trebuie platit la fel ca acela care pierde vremea la catedra, fie pentru ca nu stie nimic, fie pentru ca prefera sa-si foloseasca talentele in meditatii date acasa.

Nu cred ca nu exista domeniu bugetar in care sa nu poata fi elaborate astfel de criterii de performanta si care sa stea nu numai la baza salarizarii, ci si a mentinerii pe post. De la femeia de serviciu, la directorul directorilor, toti pot fi evaluati obiectiv si pot avea destinul profesional si continutul buzunarului in concordanta cu silinta pe care si-o dau. Salarizarea aceasta, care tine cont exclusiv de vechime si niste grade profesionale, este profund comunista si inechitabila. Caci oameni cu aceeasi vechime, aceeasi pregatire si acelasi grad profesional nu muncesc la fel.

Dar o astfel de ierarhizare este si ea profund antipopulara. Majoritatea mediocra si puturoasa nu ar inghiti in veci succesul, chiar meritat, al elitelor. Si ce sa facem cu clientela care numai din oameni competenti si eficienti nu este alcatuita? Daca o bagi in grile precise de evaluare, o desfiintezi. Nu se poate! Si mai e ceva. O clasa politica alcatuita din mediocritati lenese si ineficiente nu poate lua o astfel de decizie. Cei mai multi dintre politicieni sunt niste ratati in propriile profesii, care au gasit in politica ultimul refugiu si ultima cale de capatuiala. Oamenii acestia nu au cum sa respecte valoarea si competenta.

In ziua cand in loc de majorari salariale colective voi auzi despre salarii diferentiate pe criterii de competenta si eficienta in functie de care pot creste foarte mult sau scadea substantial, abia atunci voi crede in vointa de reforma a unei puteri. Pana atunci, ramanem, de fapt, tot in comunism.

Ads