Cum stau romanii cu veniturile dupa declansarea pandemiei - Barometru UNSAR-IRES

Conform datelor din Barometru, citate intr-un comunicat UNSAR remis miercuri presei, 63% dintre romanii de peste 18 ani au declarat ca au venituri similare celor dinaintea decretarii starii de urgenta, in timpIn categoria de varsta 18-50 ani, proportia romanilor ale caror venituri au ramas, in timp ce ponderea romanilor cu venituri in scadere se situeaza la 38%."Drept consecinta, cei mai multi romani declara ca: 60% dintre cei de peste 18 ani afirma ca nu vor mai cumpara electrocasnice, 57% spun ca nu vor mai achizitiona un autoturism, iar 54% nu vor mai merge in vacante in strainatate anul acesta. In pofida contextului cu riscuri sporite, nici asigurarile nu sunt ferite de aceste tendinte, fiind mentionate printre categoriile de cheltuieli ce pot fi reduse", precizeaza sursa citata.In acelasi timp, conform studiului,"Pe fondul reducerii veniturilor sau schimbarii situatiei ocupationale, pandemia de COVID-19 a produs modificari in perceptia romanilor asupra riscurilor si in comportamentul de consum, arata datele celui mai recent Barometru UNSAR-IRES. Rezultatele complete ale cercetarii sociologice anuale realizate de IRES - Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie, la solicitarea UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, vor fi publicate in luna iunie a acestui an", se mai arata in comunicatul citat.Din punct de vedere al stabilitatii financiare,. O proportie mai redusa, de 31%, considera chiar ca vor economisi, date fiind cheltuielile mai mici sau amanate. Printre instrumentele financiare de economisire preferate de romani (18-50 ani) care au fost cel mai des mentionate se numara depozitul bancar, cumpararea de valuta si incheierea unei polite de asigurare de viata cu componenta de economisire."2020 e un an total atipic pentru fiecare dintre noi, iar Barometrul UNSAR-IRES a fost extins pentru a raspunde inclusiv unor intrebari care urmaresc provocarile cu care se confrunta romanii in noul context si care ne preocupa pe toti. Misiunea noastra - de a informa corespunzator romanii cu privire la riscuri si asigurari - este dublata, anul acesta, de consolidarea eforturilor comune, ale intregii economii, pentru a raspunde cat mai bine la efectele generate de pandemie si pentru a sprijini demersurile de relansare economica", a declarat Adrian Marin, presedintele UNSAR.Studiul a fost realizat de catre IRES, la solicitarea UNSAR, in luna, pe un esantion de baza de 1.309 persoane cu varste cuprinse intre 18 si 50 de ani si un esantion de screening de 2.555 de persoane cu varsta de peste 18 ani, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), cu o eroare maxima tolerata de a2,7% pentru esantionul de baza si de a2% pentru esantionul de screening.Infiintata in 1994, Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania reprezinta 20 de companii de profil care detin o pondere de aproximativ 80% din piata locala de asigurari. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al federatiei asiguratorilor si reasiguratorilor europeni - Insurance Europe.Infiintat in 2009, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie - IRES activeaza pe piata de cercetare din Romania si functioneaza ca un think tank independent, o parte dintre studiile si proiectele dezvoltate fiind dedicate optimizarii politicilor publice in diferite domenii ale societatii romanesti. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).