Guvernul a adoptat OUG prin care se recalculeaza salariile pentru 68.000 de politisti: In medie, cresterea lunara e de pana la 400 de lei

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca a fost adoptata OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene."Aceasta ordonanta face un act de dreptate si, daca la vremea respectiva predecesorii mei ar fi aplicat legea asa cum trebuia, astazi nu era nevoie sa adoptam acest act normativ.si prin aceasta ordonanta de urgenta se vor recalcula drepturile salariale pentru politistii care au un salariu lunar mai mic decat nivelul maxim aflat in plata pentru fiecare functie, grad, treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.Aceasta ordonanta mai modifica prevederile ordonantei de urgenta 114 din 2018 cu modificarile si completarile ulterioare, care limiteaza in prezent valorile drepturilor salariale la nivelul acordat in decembrie 2018, respectiv in decembrie 2019, decizii care sunt anterioare deciziei numarul 51/2019, decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie", a declarat Marcel Vela.Vela a mai spus ca,"Totodata, prin aceasta ordonanta Guvernul asigura sustinerea financiara a impactului generat de aplicarea efectelor deciziei numarul 51/2019, fiind esalonata plata drepturilor recalculate si datorate pentru ultimii trei ani. Din punct de vedere tehnic, ordonanta de urgenta a Guvernului vizeaza urmatoarele date. In medie, un politist in activitate poate beneficia de o crestere lunara de pana la 400 de de lei, in suma bruta, in functie de situatia particulara a fiecaruia.Prin raportare la elementele vizate de aceasta ordonanta de urgenta inregistramCu privire la cuantumulun numar de 18.000 de cadre pentru cuantumulsi aproximativ 6.000 de politisti pentru cuantumul", a mai afirmat ministrul de Interne.Marcel Vela a mai precizat ca va emite in curand normele metodologice pentru aplicarea acestui act normativ.