Guvernul a aprobat memorandumul pentru noua lege a salarizarii. Raluca Turcan: Nu punem bazele niciunei masuri de scadere a veniturilor

"Astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobat memo-ul care stabileste principiile care vor sta la baza reanalizarii si elaborarii cadrului legal privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Acest memorandum a fost semnat de catre toate ministerele si reprezinta practic angajamentul pe care ministerele il iau ca intr-o perioada de 30 de zile sa prezinte propriile solutii, propria viziune pentru familiile ocupationale pe care le coordoneaza, astfel incat sa reasezam sistemul de salarizare pentru personalul platit din fonduri publice", a spus Raluca Turcan "Exista o intentie clara de a provoca tensiuni sociale mintind ca Guvernul si Ministerul Muncii vor taia veniturile oamenilor. Si aceasta este o intoxicare si, de obicei, prinde pentru ca sunt multi oameni nelamuriti, multi oameni ingrijorati de veniturile pe care le au. Dar in acelasi timp sa stiti ca sunt foarte multi oameni convinsi ca in aceasta perioada sunt si oameni politici si alti amatori care din asta traiesc, din intoxicare", a mai declarat ministrul muncii.De asemenea, ea a mentionat ca, in calitate de ministrul al Muncii si membru al Guvernului, are datoria sa lamureasca orice "intoxicare apare in spatiul public" si va raspunde de fiecare data cu conditia sa i se solicite un punct de vedere, "ceea ce de multe ori nu s-a intamplat pana in acest moment"."Ca atare, in aceasta conferinta de presa vreau sa afirm apasat, asa cum a facut si primul ministru, ca prin memorandumul pe care l-am adoptat astazi (joi, n.r.) nu punem bazele niciunei masuri de scadere a veniturilor in Romania, ci dimpotriva. Prin acest memoradum intentionam sa crestem acele salarii care au fost mereu lasate in urma prin inechitatile legislatiei adoptate in trecut. Si, de asemenea, salarizarea in sectorul public va deveni unitara, predictibila, echitabila si va fi de asemenea in corelatie cu eficienta institutiilor publice. Acest guvern si-a asumat inca de la inceputul mandatului sa demareze mai multe masuri esentiale nu doar pentru beneficiari, ci ne-am asumat o reforma a marilor sisteme publice, ceea ce inseamna de fapt ca statul sa fie pe de o parte capabil sa sustina servicii publice de calitate, dar in acelasi timp sa garanteze si egalitate sustenabilitate, predictibilitate si echitate in salarizarea publica si in sistemul de pensii", a afirmat Raluca Turcan.Ea a precizat ca a vazut ca exista foarte multa patima in spatiul public atunci cand se vorbeste de pensii sau de salarizare sau chiar de beneficii sociale."Convingerea mea este ca dincolo de orice interpretare in mandatul meu de ministru si mandatul guvernului din care fac parte un lucru este simplu: este o datorie a noastra sa aducem echitate si in societatea romaneasca, iar oamenii sa stie ca legea si institutiile le protejeaza drepturile si nu ii nedreptatesc. Ne propunem asadar sa facem statul sa functioneze corect si nu haotic pentru ca toate aceste inechitati pe care si dumneavoastra le-ati semnalat, pe care multi dintre dumneavoastra le resimtiti pe propria piele, au fost create intr-un sistem care trebuie sa reprezinte legea si trebuie sa asigure corectitudine pentru cetatenii acestei tari. Am fi de condamnat daca nu am face nimic si intotdeauna exista si varianta sa nu faci nimic, dar ne-am propus sa aratam ca se poate ca intr-adevar statul sa functioneze si eficient, sa aiba si servicii publice de calitate si sa-si ajute oamenii si sa-i incurajeze sa creada ca legea poate fi si buna si in avantajul lor", a spus Raluca Turcan.Ministrul Muncii a mentionat ca prin acest memorandum in 30 de zile ministerele de linie vor transmite propunerile privind politica de salarizare in sistemul public.Raluca Turcan a explicat, in context, ca sunt reanalizati coeficientii de ierarhizare pentru fiecare familie ocupationala, iar unele sporuri vor intra in salariile de baza."Principiile pe care le-am stabilit sunt simple si nu conduc in niciun fel la afectarea veniturilor. Practic, reanalizam coeficientii de ierarhizare pentru fiecare familie ocupationala de functii bugetare si unele sporuri vor intra in salariile de baza. De asemenea, acele sporuri care pot fi acordate in suma fixa vor fi date in suma fixa. Sporurile care vor ramane dupa includerea unora in salariile de baza nu vor depasi 20% din salariul de baza platit individual. Mai este un lucru extrem de important. Salariul in plata de baza sa fie acelasi pentru toata lumea.Este inadmisibil ca pe o lege sa ai unii angajati in sistemul public platiti la nivelul de salarizare din 2019 si altii la un nivel de salarizare posibila in anul 2022. Vom include de asemenea in grila de salarizare si alte activitati care in momentul de fata nu sunt pe grila de salarizare in sistemul public si care creeaza puternice inechitati. Si dau exemplu administratiei publice locale. Acestea sunt principiile de baza ale acestui memorandum si practic intaresc ideea ca am intrat in linie dreapta prin asumarea completa a tuturor ministerelor a reusitei unei reforme in sistemul de salarizare pentru functionarii sau angajatii platiti din fonduri publice", a mai declarat Raluca Turcan.