Sindicatele anunta actiuni de proteste in cascada din cauza masurilor Guvernului privind salariile

Principalele revendicari ale membrilor Cartel Alfa sunt: "un salariu minim decent, pensii echitabile, servicii publice de calitate, deblocarea negocierii colective, o taxare justa si aplicarea corecta a legislatiei".Confederatia sindicala Cartel Alfa a anuntat, marti, un program de actiuni de protest in perioada urmatoare, sindicalistii fiind nemultumiti de unele dintre masurile luate sau anuntate de actualul guvern si sustinand ca acestea "dezavantajeaza profund si preponderent categoriile de lucratori reprezentate de confederatie, si, mai larg, categoriile cele mai sarace ale cetatenilor"."Pentru a putea respecta masurile de securitate sanitara din aceasta perioada, actiunile se vor desfasura etapizat si in cascada, pe parcursul lunilor ianuarie si februarie, si cuprind actiuni de strada, manifestari in fata institutiilor publice, prefecturi, Administratia Prezidentiala, Ministere, sediul partidelor guvernamentale, memorii, scrisori, petitii, discutii cu parlamentari din toate partidele parlamentare", transmite CNS Cartel Alfa intr-un comunicat.Sindicalistii sunt nemultumiti de "politica de austeritate in domeniul salarizarii", reclamand cresterea cu o suma mica a cuantumului salariului minim garantat, inghetarea unor drepturi salariale, inghetarea cresterii pensiilor si "lipsa justitiei sociale in sistemul de pensii", dar si faptul ca nu se modifica Legea dialogului social care nu a mai suferit modificari de zece ani."Desi proiectul de modificare a Legii 62, elaborat cu consultarea partenerilor sociali in ultimii cinci ani se afla in faza de raport final, adoptarea ei treneaza si nu este asumata de actuala coalitie de guvernare.Negocierea colectiva, prin contractele colective de munca, este singurul instrument care poate conduce la o asezare echitabila a salariilor in functie de calificari, experienta si alte criterii, iar acest instrument este inutilizabil din cauza piedicilor legislative din Legea 62/2011. Politica fiscala care dezavantajeaza lucratorul (43,5% taxe sociale si impozit, fata de de 2,45% angajator (pe baza de obligatii internationale), distribuirea inechitabila a cresterii economice: 52% catre capital si cca 38% catre lucratori, cu mult mai jos decat media UE, de 47,8% catre lucratori", sustine CNS Cartel Alfa in documentul citat.Programul de actiuni incepe joi, 14 ianuarie, cu Caravana drepturilor sociale al carei traseu include orasele Baia Mare - Targu Mures - Brasov - Ploiesti - Bucuresti , unde vor fi proteste la Administratia Prezidentiala, sediul PNL , cel al USR -Plus si al UDMR si la sediul Ministerului Finantelor.Citeste si: