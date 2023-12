Stimulentele in salariu - Ialomitianu: 30.000 de oameni nu vor mai fi santajati de sefii lor

Vestea ca deputatii au votat pentru adoptarea Ordonantei de Urgenta 1/2010 ce prevede includerea stimulentelor pe care functionarii le primesc in salriul de baza l-a bucurat pe ministrul Finantelor Gheorghe Ialomitianu, care le-a multimit deputatilor pentru ca au ajutat la corectarea unui abuz.

"Peste 30.000 de oameni pot sta de acum linistiti. Nu mai sunt manipulati si santajati de sefii lor", a spus Ialomitianu, de la tribuna Parlamentului.

Legea a trecut cu 209 voturi pentru, 12 impotriva, 66 de abtineri, iar doi deputati nu au votat.

Stimulentele functionarilor vor fi incluse in salariul de baza

In timp ce toti parlamentarii Puterii au votat in favoarea legii, la PSD si PNL lucrurile nu au fost la fel de clare. Conform site-ului Camerei Deputatilor, din cei 81 de parlamentari PSD+PC prezenti 7 au votat in favoarea legii, 10 impotriva, iar 64 s-au abtinut. La fel, din cei 41 de deputati PNL prezenti 36 au votat in favoarea legii, 2 impotriva, 1 s-a abtinut si 2 nu au votat.

Chiar daca liberalii, dupa cum se vede, au votat in majoritate pentru, Eugen Nicolaescu, membru al Comisie de Buget Finante din Camera Deputatilor, a catalogat apoi legea drept una proasta.

"Grupul parlamentar al PNL a votat acest proiect. Dar e o lege proasta, e o lege nedreapta, care nu face ceea ce trebuie pentru personalul bugetar. Au lasat afara personalul bugetar din Ministerul Finantelor", a spus Nicolaescu, de la tribuna Parlamentului.

