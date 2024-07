Vesti bune pe hartie: Vom avea salarii mai mari...in 2014

Remuneratiile romanilor ar putea creste cu 15% pana in 2014, dupa cum arata estimarile Comisiei Nationale de Prognoza. Cum era de asteptat, cele mai mari salarii vor fi, in continuare, cele din Bucuresti, zona in care un salariat castiga aproape dublu fata de alte zone din tara.

Angajatii din Bucuresti-Ilfov ar putea avea un salariu de 2.300 de lei, cu 15% mai mari, peste 3 ani. La polul opus, cel mai mic salariu mediu este inregistrat in zona de nord-vest a tarii. In judetul Bihor, remuneratia lunara de abia daca va depasi 1.200 de lei, potrivit unor analize ale Comisiei Nationale de Prognoza.

Timis inregistreaza cele mai mari salarii din zona de vest, unde banatenii ar trebui sa aiba un salariu de 1.600 de lei pentru 3 ani. In centrul tarii, salariul mediu va ajunge, in judetul Cluj, la 1.700 lei. La Brasov, leafa va creste in medie cu 14%, iar in sudul tarii, cel mai mare salariu va fi in judetul Gorj, aproximativ 1.800 lei.

