Vezi cine castiga mai mult decat ministrul la Economie

Cei 614 angajati de la Economie, ministru, secretari de stat, consilieri, directori directii generale, sefi serviciu, referenti sau auditori, au primit in luna aprilie salarii brute cuprinse intre 10.800 de lei si 367 de lei.

Cel mai mare salariu obtinut de un angajat al Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a depasit in luna aprilie suma de 10.000 de lei, insa nu ministrul a fost cel mai bine platit angajat.

Astfel, in timp ce ministrul Economiei a fost remunerat cu un salariu brut de 6.593 de lei, directorul cabinetului ministerului a primit 10.800 de lei, fiind urmat de directorul Directiei Generale Juridice si Relatii internationale, cu un venit de 10.309 de lei, potrivit statului de personal valabil pe luna aprilie, publicat pe site-ul Ministerului.

Al treilea cel mai bine platit angajat a fost unul dintre consilieri personali din cabinetul ministrului, care a incasat suma de 7.128 de lei.

Cei doi secretari de stat, Karoly Borbely si Claudiu Constantin Stafie, au primit salarii de 5.772 de lei fiecare.

Cel mai scazut venit brut, de 367 de lei, i-a revenit asistentului cabinetului secretarui de stat Borbely Karoly.

Si consilierul diplomatic din cadrul Ministerului a incasat mai mult decat ministrul, salariul sau ridicandu-se la 6.639 de lei, in timp ce directorul Directiei Generale de Energie, Alexandru Sandulescu, a primit 5.999 de lei. Acelasi salariu i-a revenit si directorului Autoritatii de management pentru programul operational sectorial "Cresterea compatitivitatii economice".

Purtatorul de cuvant si relatii publice a primit un salariu de 2.760 de lei.

In luna aprilie, postul de ministru al Economiei a fost ocupat de Lucian Bode, deputat PDL. In prezent, functia este detinuta de Daniel Chitoiu, vicepresedinte al PNL.

Economia Romaniei a scazut cu 0,1% in primul trimestru fata de perioada octombrie-decembrie 2011. Acesta este al doilea trimestru consecutiv de scadere comparativ cu lunile anterioare, rezultand ca economia a intrat la inceputul acestui an in recesiune tehnica.