1 iunie: Sarbatorim Ziua Copilului cu spectacole si sotron online, dar si cu reduceri la carti

La Muzeul Hartilor din Capitala, copiii au intrare gratuita de ziua lor. Pana la 7 iunie, Muzeul va fi deschis pentru vizitare, zilnic, intre orele 10.00 - 18.00, inclusiv luni si marti. Luni, de Ziua Copilului, Muzeul "Antipa" isi deschide portile.Teatrul "Ion Creanga" ii invita pe cei mici la "Spectacole de poveste gazduite de Teatrul Ion Creanga", o selectie de spectacole prezentate la Bucuresti in perioada 2015-2017, in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Copii (FITC).Pe pagina FB.com/TeatrulIonCreanga vor putea fi urmarite productii realizate de teatre din Rusia (Teatrul Ceh), Italia (Teatrul Principio Attivo), Argentina (Circul Mandragora) - sau din programul artistilor din Cluj-Napoca (MiniReactor).In program, luni, de la ora 11.00, este difuzat "Circul Mandragora", Circul Mandragora, Argentina (+6 ani), iar de la ora 18.00 - "Povestea unui om si a umbrei sale", Teatrul Principio Attivo, Italia (+5 ani). Toate inregistrarile vor putea fi accesate timp de 24 de ore de la publicare.Premiera online a primului episod din spectacolul de teatru de animatie "Sami intr-o zi de vara", de Antoaneta Zaharia, va avea loc luni, de la ora 9.00. Transmisiunea va avea loc pe pagina de Facebook, pe Instagram si pe contul de YouTube al Teatrului Odeon.La Teatrul Tandarica, de ziua copiilor, au fost programate spectacolele "Ratusca cea urata", de la ora 10.00, iar "Cariasa zapezii" este de la ora 18.00.De luni, incepe o editie speciala a festivalului Sotron, eveniment organizat de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate".Vor fi publicate, timp de trei zile, recomandari de lectura din partea scriitorilor romani , tutoriale practice, retete pentru cei mici, inregistrari surpriza, mesaje speciale din partea muzeografilor din muzeele literare iesene. In plus, clubul de lectura pentru copii si adolescenti se va reuni intr-o editie speciala, online, dedicata zilei de 1 iunie. Organizatorii promit concursuri interactive cu premii constand in carti, jocuri si jucarii. Toate pot fi urmarite pe site-ul sotroniasi.ro si pe Facebook Sotron.O sezatoare muzicala va fi organizata in cadrul festivalului "Saptamana de joaca pentru parinti si copii", care propune din 1 si pana in 7 iunie demonstratii de magie, spectacole de teatru, ateliere de gatit, programare, muzica si percutie, modelaj si origami pentru cei mici si workshop-uri. Transmisiunile live vor fi gratuite pe pagina de Facebook a hotelului Melodia din Venus.TVR 1 a pregatit o editie speciala "Nadine", de la ora 18.00. Invitatii vedetei si ai lui Noah, baiatul ei, sunt Diana, Irina si Razvan Fodor, o famile cu care prezentatoarea emisiunii e prietena de 15 ani. De la ora 11.30, copiii vor vedea filmul de aventuri "Bernie, un delfin special ("Bernie the Dolphin)", productie Canada, 2018, in regia lui Kirk Harris.Mai multe vedete TVR vor participa la campania "3,2,1...Iunie. Restart copilarie!!! ". Fiecare poate posta pe pagina de Facebook a TVR scurte inregistrari filmate cu telefonul care sa demonstreze ca si adultii au ce invata de la copii, iar la sfarsitul campaniei, cele mai bune/ apreciate filmulete vor fi premiate.Editura Corint Junior a pregatit reduceri de 50% la toate cartile pentru copii. Un alt eveniment literar dedicat celor mici, Festivalul Arthur, organizat de editura Arthur, in desfasurare, a pregatit 100 de titluri si reeditari cu reduceri intre 20% si 30% pe site.