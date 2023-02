1 Mai, Ziua internationala a muncii - Cand si cum a aparut aceasta sarbatoare

In fiecare an la 1 Mai se sarbatoreste, incepand din 1889, in peste 80 de tari, Ziua internationala a muncii.

Ziua de 1 Mai nu a fost aleasa intamplator. Revolutia industriala, la nivel global, a insemnat introducerea unor masini si utilaje noi care functionau incontinuu. Se muncea in conditii grele timp de 10-16 ore pe zi, potrivit www.iww.org. Prin urmare, spre sfarsitul secolului al XIX-lea clasa muncitoare a inceput sa duca o lupta constanta pentru a obtine ziua de lucru de opt ore.

In 1884, in incercarea de a le face muncitorilor viata mai usoara, in cadrul conventiei nationale de la Chicago, Federatia Organizatiilor Mestesugaresti si a Uniunilor Sindicale (care a devenit mai tarziu Federatia Americana a Muncii) a initiat introducerea unei rezolutii care stipula ca opt ore sa constituie ziua legala de munca de la si dupa 1 mai 1886. In anul urmator, Federatia si-a reiterat proclamatia declarand ca va fi sustinuta de greve si demonstratii.

La 1 mai 1886 peste 300.000 de muncitori de pe tot cuprinsul Statelor Unite au marsaluit pentru a-si sustine cauza.

Cea mai mare demonstratie a avut loc la Chicago, unde au participat 90.000 de muncitori, dintre care circa 40.000 se aflau in greva. Insa, trei zile mai tarziu, in Piata Heymarket din Chicago, unde numarul grevistilor ajunse la peste 65.000, lucrurile au escaladat si politia a intervenit cu brutalitate. S-au inregistrat morti si raniti.

In 1889, Congresul Internationalei a II-a a decretat 1 Mai ca Zi internationala a muncii, in memoria victimelor grevei generale din Chicago. Primele manifestatii au avut loc in 1890, atat in SUA, cat si in principalele tari europene. De atunci, an de an, in aceasta zi muncitorii au prilejul sa-si exprime public cererile privitoare la conditii mai bune de munca.

Statele Unite si Canada sarbatoresc Ziua muncii in prima zi de luni a lunii septembrie. In SUA, presedintele Grover Cleveland (1885-1889 si 1893-1897) ingrijorat de amenintarea politica a acestei sarbatori create de socialisti a decretat in 1894, ca Ziua muncii sa fie marcata in prima zi de luni a lunii septembrie. Si in anii 50, presedintele Dwight D. Eisenhower (1953-1961) a continuat aceeasi politica, declarand ziua de 1 Mai, Ziua loialitatii in SUA.

In perioada comunista, in statele socialiste se desfasurau manifestatii ample la care participau oamenii muncii, tinerii si sportivii. Era un prilej de a se "raporta marile realizari".

In Romania, ziua de 1 Mai a fost marcata, incepand din 1890, prin organizarea de petreceri campenesti. Primele demonstratii muncitoresti organizate la noi in tara au avut loc in 1945, la Bucuresti, iar ultimele s-au desfasurat in 1971.

In 1945, in conditiile in care cel de-al Doilea Razboi Mondial nu se incheiase, iar pe teritoriul Romaniei se aflau trupele sovietice, a avut loc prima demonstratie "a oamenilor muncii". Au defilat, cu acest prilej, toate categoriile sociale.

Totul s-a desfasurat, conform cutumei, in Piata Aviatorilor din Bucuresti, unde s-au ridicat tribune speciale pentru astfel de evenimente. Parada incepea cu un miting urmat de momentele in care in piata intrau pionierii.

Defilau apoi Garzile patriotice, infiintate in august 1968, si muncitorii din fabricile bucurestene, sector dupa sector. Marile cluburi sportive defilau si ele "raportand" succese la competitiile nationale si internationale. Momentul final era asigurat de asa numitii oameni de ordine care intonau "imnul de lupta a clasei muncitoare din intreaga lume" - "Internationala".

In anii urmatori, s-a renuntat la parada de 1 Mai, ziua fiind marcata prin adunari numite "populare" care aveau loc fie pe Stadionul Republicii, care beneficia de instalatie pentru nocturna, fie in Pavilionul Expozitiei Economiei Nationale - azi Romexpo, fie in Sala Palatului. Erau prilejuri de omagiere a cuplului Ceausescu.

In prezent, in cele mai multe state, ziua de 1 Mai este zi libera - numita Zi a muncii sau a muncitorilor. Pe de alta parte, in numeroase tari din intreaga lume au loc manifestatii ale sindicatelor care folosesc acest prilej pentru a-si face publice revendicarile sociale sau profesionale.

