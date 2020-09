9 septembrie - Sfintii Ioachim si Ana. Ce simbolizeaza sarbatoarea si ce ar trebui sa stie cei ce poarta aceste nume

Ioachim si Ana s-au casatorit si s-au stabilit in Ierusalim. Au incercat trei ani sa faca un copil, dar fara rezultat, in vremea respectiva fiind rusinos pentru o tanara familie sa nu aiba copii. Cu toate ca au trecut zeci de ani fara sa reuseasca, nu au incetat niciodata sa se roage.Asa a ajuns Ana la 60 de ani, iar Ioachim la 70 de ani.Ioachim a urcat si s-a asezat in munte: "Intru rugaciune in munte salasluind" (Icos, 8 septembrie). "Nu voi manca, isi spuse, si nu voi bea, de nu ma va auzi Domnul. Hrana si bautura mea va fi rugaciunea." Asa a zis si asa a facut.Ana se ruga in casa, isi spunea rugaciunile plangand: "Doamne, si pamantul aduce roada, si pasarile fac pui, si fiarele nasc. Eu cu cine ma aseman, Doamne?".Dupa 40 de zile de rugaciune intensa si de post aspru, Dumnezeu le-a trimis un inger sa le vesteasca ca Ana a ramas insarcinata, binevestindu-le lor nasterea Maicii Domnului, care a si fost, spre mantuirea a tot neamul omenesc.Zamislirea Nascatoarei de Dumnezeu de catre Sfintii Ioachim si Ana este praznuita pe data de 9 decembrie. Sfintii Parinti Ioachim si Ana sunt sarbatoriti impreuna pe data de 9 septembrie, iar Adormirea Sfintei Ana este praznuita la 25 iulie.