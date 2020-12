Magazinele, doldora de consumatori in prag de Sarbatori. Specialist: "Politia Locala si Protectia Consumatorului ar trebui sa dea amenzi"

Dublarea numarului de consumatori inainte de Craciun

Dimpotriva, aglomeratia din magazine din aceasta perioada ii ingrijoreaza pe specialisti, care arata ca autoritatile ar trebui sa aplice penalizari si sa dea amenzi usturatoare, avand in vedere faptul ca se poate ajunge la consecinte tragice: pierderi de vieti omenesti."Din pacate, legislatia conform careia gradul de ocupare din supermarketuri si hipermarketuri ar trebui sa fie de maximum 30% nu se respecta si, pana la urma, vom avea toti de suferit. Masurile care ar trebui luate ar fi sa se respecte normativele, sa fie controale, sa se dea amenzi, dar nu se intampla asta", a explicat pentru Ziare.com Sorin Mierlea, presedintele InfoCons.Amenzile ar trebui date de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, pe de o parte, si de catre Politia Locala, pe de alta parte."Daca mergem acum in parcarea oricarui supermarket sau hipermarket, doar din parcare ne dam seama ca sunt mai multe masini decat ar trebui, iar inauntru sunt si mai multi oameni decat masinile din parcare. In toata Europa civilizata se respecta regulile, la noi regulile sunt pe hartie, doar cat sa le raportam. In strainatate fiecare isi face datoria, iar autoritatea publica penalizeaza orice derapaj de la nerespectarea de reguli", completeaza Mierlea.Specialistul se asteapta la o dublare a numarului de oameni din magazine in zilele ce urmeaza si la vanzari record atat pentru supermarketuri, cat si pentru hipermarketuri."Ulterior, in perioada de Revelion si mai ales dupa Revelion, ne asteptam la stiri tragice, cu blocari de ATI, la un blocaj economic si, nu in ultimul rand, la pierderi de vieti omenesti", a conchis Sorin Mierlea.