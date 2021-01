Botezul cailor, sarbatoare organizata de zeci de ani in localitatea prahoveana Pietrosani, anulata din cauza pandemiei

Anuntul conform caruia la Pietrosani, in judetul Prahova, nu va mai avea loc botezul cailor, asa cum se intampla in fiecare an de Boboteaza, a fost facut pe Facebook de catre primarul comunei Puchenii Mari, Constantin Negoi."Avand in vedere situatia generata de pandemia COVID-19 la nivel national, va comunicam ca in conformitate cu art.1 al Hotararii De Guvern nr.1065 din 2020 sunt interzise organizarea si desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri in spatii deschise. In consecinta, evenimentul ce are o traditie foarte veche in satul Pietrosani, de Boboteaza, botezul cailor si obisnuitele intreceri hipice desfasurate pe islazul acestui sat, nu mai pot avea loc" a scris edilul, luni pe Facebook.Primarul se arata "ingrijorat" de evolutia cazurilor la nivelul comunei din care face parte satul Pietrosani, el recomandand respectarea "cu strictete" a regulilor de distantare sociala. Conform datelor furnizate de Negoi, la data de 3 ianuarie 2020 in comuna existau 33 de persoane in carantina sau bolnave.In fiecare an, sute de oameni din comuna dar si din localitatile invecinate se adunau pe islazul din satul Pietrosani unde proprietarii de cai isi aduceau animalele sa fie binecuvantate de preoti si stropite cu apa sfintita. Pe langa asa-numitul botez al cailor, aveau loc, la Pietrosani, curse de cai, iar sarbatoarea era o ocazie pentru zeci de comercianti isi vanda marfurile la balciul organizat pe marginea islazului.