Sarbatoare mare pentru crestinii ortodocsi: Buna Vestire aduce dezlegarea la peste in Postul Pastelui

Sfantul Evanghelist Luca reda povestea

Sarbatoarea Bunei Vestiri este legata de vestea adusa de Arhanghelul Gavriil Fecioarei din Nazaret.Evanghelia Sfantului Apostol si Evanghelist Luca istoriseste despre evenimentele care stau la originea praznicului de astazi (Luca, cap. 1).Arhanghelul Gavriil a fost trimis de la Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al carei nume era Nazaret, catre o fecioara logodita cu un barbat care se numea Iosif, din casa lui David; iar numele Fecioarei era Maria.Intrand ingerul la Sfanta Fecioara, a spus: "Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei" (Luca 1, 28). Dar fecioara s-a tulburat la auzul cuvintelor lui: "Iar ea, vazandu-l, s-a tulburat de cuvantul lui si cugeta in sine: Ce fel de inchinaciune poate sa fie aceasta?" (Luca 1, 28) si Arhanghelul Gavriil, vazand-o pe dansa asa de tulburata, i-a linistit sufletul spunand: "Nu te teme, Marie, caci ai aflat har de la Dumnezeu si, iata, vei lua in pantece si vei naste Fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt Se va chema" (Luca 1, 30-32).Arhanghelul Gavriil i-a lamurit Sfintei Fecioare si felul in care se va intampla aceasta mare taina (din veac ascunsa si de ingeri nestiuta): "Duhul Sfant Se va pogori peste tine si puterea Celui Preainalt te va umbri; pentru aceea si Sfantul care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema" (Luca 1, 35).Sfanta Fecioara Maria s-a facut ascultatoare poruncii lui Dumnezeu, trimisa ei prin Arhanghelul Gavriil, si in mare smerenie a spus: "Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau!" (Luca 1, 38). In clipa cand Fecioara Maria a acceptat cuvantul ingerului si a rostit aceste cuvinte, S-a si zamislit Iisus Hristos in preacuratul ei pantece."Cine poate intelege adancimea smereniei care a fost in inima Preasfintei Fecioare Maria?", se intreaba arhimandritul Ilie Cleopa ("Predici la praznicele imparatesti si la sfintii de peste an", Ed. Episcopiei Romanului, 1996). Ca ea, intelegand de la Arhanghelul Gavriil ca va zamisli si va naste pe Fiul lui Dumnezeu, nu s-a inaltat cu inima, ci cu mare smerenie s-a lasat pe ea in voia lui Dumnezeu, numindu-se roaba.Intamplarile acestui eveniment al Bunei Vestiri sunt redate de catre un singur evanghelist din cei patru, Sfantul Evanghelist Luca.Despre aceasta mare sarbatoare parintele Ilie Cleopa spunea ca: "Astazi rasuna glas de bucurie in tot pamantul. Astazi Arhanghelul Gavriil ii vesteste Fecioarei Maria ca va lua in pantece si va naste in lume pe Fiul lui Dumnezeu, mantuirea intregului neam omenesc. Ziua de astazi este mai sfanta si mai veselitoare decat toate zilele veacurilor, caci aduce bucurie si vesteste mantuirea in toata lumea. Astazi, Dumnezeu a cautat cu mila si cu indurare din cer spre pamant si a auzit suspinele stramosilor nostri si plangerea tuturor celor ce se chinuiau in iad de la inceputul lumii". (sursa: volumul "Predici la praznicele imparatesti si la sfintii de peste an", arhimandrit Ilie Cleopa, Ed. Episcopiei Romanului, 1996).