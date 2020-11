Cine a fost Sfantul Mina, sarbatorit de ortodocsi pe 11 noiembrie

Sfantul Mina era soldat, de neam egiptean si de credinta crestina. A trait in timpul imparatului roman Diocletian (284-305), care a dezlantuit sangeroase persecutii impotriva crestinilor.In acele timpuri de mare prigoana impotriva crestinilor, Sfantul Mina a plecat din armata si s-a pustnicit, traind departe de lume, mai bine voind a vietui cu fiarele decat cu poporul care nu-L cunoaste pe Dumnezeu.Era sihastru atunci cand intr-o cetatea din apropiere s-a organizat o mare serbare pagana. Afland de aceasta Sfantul Mina a lasat muntele si pustietatea si venind in mijlocul serbarilor a stat la un loc inalt, unde putea fi vazut de toti, si a strigat cu mare glas: "Venit-am catre cei ce nu ma cauta pe mine, aratatu-m-am celor ce nu intrebau de mine" (Vietile Sfintilor).La aceste cuvinte multimea si-a intors ochii spre dansul si tacand se mira de indrazneala lui. Acolo se afla si guvernatorul cetatii, care a poruncit ca Sfantul Mina sa fie prins si adus in fata sa. Intrebat fiind cine este, Sfantul Mina a strigat in auzul tuturor ca este robul lui Iisus Hristos, Care imparateste in cer si pe pamant. Afland guvernatorul ca acesta a fost ostas si este crestin a poruncit sa fie dus in temnita si pazit pana a doua zi.Dupa ce serbarile au luat sfarsit, Sfantul Mina a fost supus la chinuri cumplite pentru a renunta la credinta crestina. Indurand toate acestea, Sfantul Mare Mucenic l-a marturisit necontenit pe Hristos.Intrebat daca nu simte focul facliilor cu care era ars, Sfantul Mina a raspuns ca: "Dumnezeul nostru pentru Care patimesc, este foc mistuitor si-mi ajuta mie si pentru aceea nu bag in seama focul acesta cu care ma ardeti si nu ma tem de muncile voastre cele de multe feluri. Pentru ca imi aduc aminte de cuvintele Domnului meu din Evanghelie: 'Nu va temeti de cei ce ucid trupul, caci sufletul nu pot sa-l ucida' (Matei, 10, 28)" ("Vietile Sfintilor").Unul din ostasii, martor la tortura, a zis catre guvernator: "Stapane ighemoane, nu este tainuit luminarii tale cum ca neamul crestinesc este nepriceput si nu baga seama de munci, ca si o piatra sau lemn fara suflet, iar moartea o socotesc ca pe o bautura dulce. Deci, nu te osteni mai mult, ci porunceste mai degraba a sfarsi pe acest crestin impietrit" (Vietile Sfintilor).Asa s-a dat hotararea de moarte pentru Sfantul Mina si in afara cetatii i s-a taiat capul; apoi aprinzand ostasii un foc mare au aruncat in flacari trupul sfantului.Dupa ce s-a stins focul, unii dintre crestini au luat partile din moastele sfantului care ramasesera din foc. Invelindu-le in panza curata, le-au uns cu aromate, iar dupa putina vreme le-au dus in patria lui si le-au pus la loc cinstit, pe care loc mai pe urma au zidit si o biserica in numele sau; savarsindu-se acolo multe minuni.