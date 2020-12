De ce e luna decembrie cea mai depresiva din an. Explicatiile psihologilor

Consum ridicat de alcool

11 sinucideri la suta de mii de locuitori

"Depresia apare in aceasta perioada pentru ca suntem mult mai stresati si stresul influenteaza depresia, pentru ca ne dorim mai mult, pentru ca privim in jur si vedem oameni fericiti, ne comparam cu ei. Cheltuim mai multi bani decat de obicei, desi veniturile sunt aceleasi", a declarat pentru Ziare.com psihologul Mihai Copaceanu.Acesta mai spune ca depresia poate fi accentuata si de lumina naturala care e mai putina iarna, ceea ce duce la scaderea nivelului de serotonina."Ne face mai predispusi la tristete. Oamenii care nu stiu sa-si gestioneze frustrarile recurg la consumul de alcool, la violenta sau chiar la tentative de suicid", puncteaza psihologul.Din cauza pandemiei, care poate i-a lasat fara locuri de munca sau fara o parte din cei dragi, oamenii care nu sunt echilibrati ajung sa aiba frustrari si mai mari, completeaza Mihai Copaceanu, adaugand ca solicitarile de psihoterapie online au crescut in ultima perioada.In ceea ce priveste cifrele, Romania inregistreaza 11 sinucideri la suta de mii de locuitori comparativ cu 16 sinucideri la suta de mii de locuitori, media europeana.