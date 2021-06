Inaltarea Domnului, semnificatie, traditii si obiceiuri. Sarbatoarea este numita in popor si Ispas

Inaltarea Domnului - Traditii si obiceiuri

Inaltarea Domnului - Sarbatoarea nationala

Despre cum S-a aratat Hristos ucenicilor si femeilor mironosite dupa Inviere si cum la 40 de zile de la acel moment a venit in mijlocul lor, pe cand ei se aflau la Ierusalim, relateaza Sfantul Evanghelist Luca. Evanghelia arata cum s-au infricosat ucenicii cand l-au vazut, crezand ca este o naluca, iar Hristos inviat i-a linistit, aratandu-le semnele cuielor si cerand sa manance, apoi: "I-a dus afara pana spre Betania si, ridicandu-Si mainile, i-a binecuvantat. Si pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei si S-a inaltat la cer. Iar ei, inchinandu-se Lui, s-au intors in Ierusalim cu bucurie mare. Si erau in toata vremea in templu, laudand si binecuvantand pe Dumnezeu". (Luca cap. 24; 50-53)Prin Inaltare, Hristos a implinit misiunea pe care a avut-o de la Dumnezeu-Tatal: sa vina in lume, sa Se nasca, sa traiasca, sa sufere, sa moara si sa invieze. Inaltarea Domnului a fost un eveniment din istoria Bisericii care s-a petrecut in vazul oamenilor, in lumina si in plina zi.Cel putin ucenicii Mantuitorului au fost prezenti la Inaltarea Sa, pentru ca intreaga lume sa cunoasca prin ei ca Iisus Hristos S-a Inaltat la cer cu trupul transfigurat prin Inviere.Dupa Inaltarea la cer, Apostolii au devenit martorii Lui Hristos, propovaduind Evanghelia din Ierusalim pana in Palestina si in tarile si centrele din Marea Mediterana: Antiohia, Corint, Efes.Cartea Faptele Apostolilor face cunoscuta calatoria Sfantului Apostol Pavel la Roma. Sfantul Pavel din prigonitor al crestinilor a ajuns cel mai activ apostol, convertit dupa intalnirea pe care a avut-o cu Hristos inviat pe drumul spre Damasc.In aceasta zi crestinii se saluta cu "Hristos s-a inaltat!" si "Adevarat s-a inaltat!".In popor, sarbatoarea Inaltarii Domnului se mai numeste si Ispas, dupa numele martorului ascuns, nevazut al Inaltarii. Traditia spune ca Ispas, un cioban, ascuns pe dupa pietre, a urmarit evenimentul, tacut si uimit, si mai apoi a povestit alor sai cele intamplate.Ispasul este o sarbatoare populara, necrestina, care se suprapune sarbatorii crestine a Inaltarii Domnului. Ea este dedicata personajului mitic cu acelasi nume. Ispasul, ca personaj, este perceput ca un om vesel si din aceasta cauza oamenii care tin aceasta traditie incearca sa fie cat mai veseli in aceasta zi. De asemenea, de Ispas se presupune ca sufletele mortilor se pot rataci in drumul lor spre cer, devenind strigoi pe pamant si provocand rele oamenilor si animalelor.Inaltarea Domnului. De Ispas, oamenii isi pun la brau frunze de nuc pentru ca se crede ca si Iisus ar fi avut cand s-a inaltat la ceruri si se bat cu leustean ca sa fie feriti de rele si de boli.La fel si vitele sunt batute cu leustean, ca sa se ingrase, sa fie sanatoase si ferite de vrajitorii. De asemenea, la Inaltare, se taie par din varful cozilor de la vite si se ingroapa intr-un furnicar, cu urarea: "Sa dea Dumnezeu sa fie atatia miei si vitei cate furnici sunt in acest furnicar!".Tot in aceasta zi se sfintesc plantele de leac - leusteanul, paltinul, alunul.Se crede ca cine moare de Ispas ajunge in Rai.Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, sarbatoarea Inaltarii Mantuitorului Iisus Hristos, a fost proclamata Ziua Eroilor, ca sarbatoare nationala."In spiritul traditiei europene, in Romania, Zilei Eroilor i s-a conferit prin lege statutul de << sarbatoare nationala a poporului roman >> si s-a stabilit a fi sarbatorita in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii, potrivit traditiei romanesti", arata Guvernul Romaniei in 3, cand s-a stabilit adoptarea acestei sarbatori la nivel oficial.