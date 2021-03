Cat costa un martisor cu fotografia unui urs din sanctuarul de la Zarnesti. "Ne ajuti sa le oferim hrana si ingrijirea necesare"

O poza cu un ursulet care este insotita de mesajul "martisor cu suflet". Pentru acest simbol al primaverii trebuie donata suma de 50 de lei. Banii sunt folositi pentru ingrijirea ursilor bruni care au fost salvati de aceasta asociatie.Reprezentantii Asociatiei "Milioane de prieteni" au declarat ca au vandut, pana luni dimineata, 12 astfel de martisoare. Cei care au cumparat primesc pe e-mail o poza cu un ursulet.Banii stransi prin aceasta campanie sunt folositi pentru ingrijirea si hranirea celor 107 ursi aflati in sanctuar."Alege un Martisor cu suflet care poarta simbolul rosu-alb al renasterii, dar si frumusetea si candoarea chipului unui puiut de urs! Ofera simbolul clasic al primaverii, dar si bucuria unei fapte bune! Doneaza 50 de lei pentru un astfel de martisor si ne ajuti sa le oferim hrana si ingrijirea necesare celor 107 ursi din sanctuarul AMP Libearty", arata sursa citata.Pentru ziua de 8 Martie, reprezentantii Asociatiei pregatesc un tur special care include vizite in zone care nu sunt deschise publicului, la un tarif special.In timpul saptamanii, un bilet pentru vizitarea sanctuarului costa 50 de lei, pentru adult si 20 de lei pentru copil, iar in week-end tariful este cu 5 lei mai scump.Sanctuarul Libearty din Zarnesti este casa a peste 100 de ursi bruni salvati din conditii mizere de trai, fiind maltratati in captivitate, fiind considerat cel mai mare din lume. El are o suprafata de 69 de hectare de paduri de stejar si se afla in apropierea orasului Brasov.