Mii de pelerini, in prima zi a hramului Catedralei patriarhale

Mii de pelerini au venit, vineri, inca de diminetea, la Patriarhie, in prima zi de pelerinaj cu ocazia hramului Caterdralei patriarhale.

Credinciosii s-au inchinat la moastele Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, ale imparatilor Constantin si Elena si ale Sfintilor Trei Ierahi, in prima zi de pelerinaj cu ocazia hramului Caterdralei patriarhale.

Pelerinajul a fost precedat de mai multe procesiuni, una cu moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, alta cu moastele Sfintilor imparati Constantin si Elena. Apoi, raclele cu moastele sfintilor au fost depuse intr-un baldachin de pe Colina Patriarhiei, unde pot fi gasite pana miercuri, scrie Mediafax.

"Prezenta in aceste zile de sarbatoare, la Bucuresti, in perioada 23 - 28 octombrie, a moastelor Sfintilor Trei Ierarhi, alaturi de moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou si ale Sfintilor Imparati Constantin si Elena, este o mare binecuvantare pentru noi toti: ierarhi, cler, vietuitori ai manastirilor, credinciosi pelerini din Romania si din strainatate, dar si un semn de comuniune frateasca intre ortodocsii greci si ortodocsii romani, intre Grecia si Romania, intre Sfantul Munte Athos, apartinand Patriarhiei Ecumenice, si Patriarhia Romana. 3

De asemenea, aceasta comuniune a sfintilor este si un prilej de a marca doua aniversari importante din viata Bisericii Ortodoxe Romane: implinirea a 130 de ani de la recunoasterea Autocefaliei (aprilie 1885) si 90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Romane la rangul de Patriarhie (februarie 1925) ", a spus Patriarhul Daniel, in mesajul adresat credinciosilor.

Foto: Patriarhia Romana

El a aratat ca modelul Sfintilor Trei Ierarhi este si astazi actual.

"Intr-o lume dezorientata, lipsita de repere, Sfintii Trei Ierarhi ofera modele autentice care ne arata cum sa fim cu adevarat crestini, indiferent de pozitia sociala sau de rangul detinut.

In primul rand, ei sunt model pentru toti slujitorii Bisericii, care trebuie sa le urmeze pilda in apararea credintei si cautarea sfinteniei. Dar ei sunt si modele pentru conducatorii comunitatilor locale si ai popoarelor, care pot invata de la ei responsabilitatea pentru apararea si promovarea demnitatii persoanei umane, creata dupa chipul lui Dumnezeu. [...]

Daca pacatul, ca existenta umana egoista si posesiva, produce violenta, certuri si razboaie, Sfintii Trei Ierarhi ne invata sa traim in pace, sa ne rugam, sa iubim pe semenii nostri si sa-i ajutam, spre a mosteni viata vesnica in lumina lui Hristos, in iubirea Preasfintei Treimi si in bucuria sfintilor", a mai spus Patriarhul.

Pelerinajul la sarbatoarea Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (praznuit la 27 octombrie), organizat ca in fiecare an la Patriarhie, se va desfasura pana pe 28 octombrie.