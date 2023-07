Santamarie Mica - traditii si obiceiuri

In fiecare an, pe 8 septembrie, crestin-ortodocsii praznuiesc, cu mare bucurie, Nasterea Sfintei Maria sau, cum e numita in popor, Santamarie Mica, cea aleasa sa-l nasca pe Domnul nostru Iisus Christos, aceasta fiind prima mare sarbatoare a noului an bisericesc, care a debutat la 1 septembrie.

Fecioara Maria s-a nascut dintr-un miracol, parinti fiindu-i Ioachim si Ana, oameni cu credinta in Dumnezeu dar care, ajunsi la batranete, inca nu aveau urmasi. Evreii fara urmasi nu aveau voie sa duca jertfa la Templu, lucru care tare ii mahnea. Ioachim, tatal Mariei, s-a retras in pustiu, pentru 40 de zile, ca sa se roage, in timp ce Ana i-a promis lui Dumnezeu ca, daca-i va da un copil, il va da sa slujeasca bisericii.

Rugaciunile lui Ioachim si promisiunea Anei au fost ascultate de Dumnezeu. Cumintenia fetei, dar si descendanta din David au facut ca Maria sa fie cea de care vorbeau profetii in Vechiul Testament. Proorocul Isaia vesteste ca Mantuitorul se va naste din feciora, se va numi Emmanuel, in traducere, cel iubit de Dumnezeu, si va fi din neamul lui Iuda si din familia lui David.

In calendarul popular, ziua de 8 septembrie marcheaza sfarsitul verii, cand vremea incepe sa se strice, iar capriciile toamnei se fac tot mai simtite si frigul e din ce in ce mai patrunzator.

Incepand de azi, randunelele pornesc spre tari mai calde, insectele si reptilele se retrag in pamant. La tara, se pornesc lucrarile agricole de toamna, se bat nucii si incepe culesul viei. In aceasta zi, crestinii nu aprind focul in vatra, deoarece se crede ca asta ar aduce ghinion si boala.

Astazi, femeile care isi doresc copii merg la biserica, aprind lumanari si se roaga la icoana Fecioarei Maria. De asemenea, merg la biserica pentru rugaciune si femeile insarcinate pentru ca Sfanta Maria sa le ajute sa aiba o nastere usoara si copii sanatosi.

In ziua de Santamarie Mica se impart struguri si prune de sufletul mortilor.

De ziua Fecioarei se obisnuieste ca in casele crestinilor sa arda candela toata ziua. In aceasta zi nu se munceste, dar dupa 8 septembrie, se seamana graul, orzul si secara, se aduna recolta de pe campuri, se jupoaie ulmii de coji care in primavara se vor folosi la legatul viei. In satele in care se sarbatoreste Hramul, se organizeaza targuri si iarmaroace.

Statisticile spus ca la noi, exista peste doua milioane de romani care poarta numele Sfintei Fecioare si astazi isi sarbatoresc cu bucurie si mese pline de bucate alese, ziua numelui. Sa fie sanatosi si fericiti alaturi de cei dragi!

