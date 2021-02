Sarbatoare religioasa 2 februarie: Intampinarea Domnului

Traditii si obiceiuri de Intampinarea Domnului

Sarbatoarea Intampinarii Domnului aminteste de aducerea la templu a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfanta Fecioara Maria, la 40 de zile de la Nasterea Sa. Acest mare praznic a fost instituit de imparatul roman Justinian I (527-565), mai inainte facandu-se de catre Biserica pomenire despre Intampinarea Domnului, dar fara sa fie sarbatorita.Perioada celor 40 de zile era stabilita pentru curatirea celei care nascuse, dupa care tot primul nou-nascut de parte barbateasca trebuia sa fie inchinat Domnului, potrivit prescriptiilor Legii iudaice.Despre punerea inaintea Domnului a celui dintai nascut, cea de-a doua Carte a lui Moise din Vechiul Testament spune: "Sa-Mi sfintesti pe tot intaiul nascut, pe tot cel ce se naste intai la fiii lui Israel, de la om pana la dobitoc, ca este al Meu" (Iesire, 2-2).In temeiul acestei porunci, fiii lui Israel aduceau pe pruncii lor cei intai nascuti in biserica , dandu-i dajdie lui Dumnezeu, ca pe o datorie stabilita prin lege. Acestia erau rascumparati cu pret, numit argintul rascumpararii, si acesta se da levitilor care slujeau in biserica. Pretul hotarat al rascumpararii era cinci sicli.La templu, Pruncul Iisus este intampinat de Sfantul si Dreptul Simeon si de Sfanta Prorocita Ana.Sfantul Simeon este descris de Sfantul Evanghelist Luca ca un om credincios, un drept care respecta randuielile Legii Vechi "Si iata era un om in Ierusalim, cu numele Simeon; si omul acesta era drept si temator de Dumnezeu, asteptand mangaierea lui Israel, si Duhul Sfant era asupra lui". (Luca 2; 25)Cand dreptul Simeon a luat in brate Pruncul trimis de Dumnezeu sa se Intrupeze, sa se faca om si sa devina Mantuitorul lumii, atunci a avut bucuria implinirii fagaduintelor facute de Dumnezeu si a multumit printr-o rugaciune: "Acum slobozeste pe robul Tau, dupa cuvantul Tau, in pace, ca ochii mei vazura mantuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor si slava poporului Tau Israel" (Luca 2, 25-26).Potrivit traditiei, batranul Simeon era unul dintre cei 70 de intelepti care au tradus din limba ebraica in limba greaca Vechiul Testament, la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului.Si atunci cand trebuia sa traduca versetul de la Isaia, capitolul 7, "Iata fecioara va lua in pantece si va naste fiu", s-a indoit, gandindu-se ca este imposibil ca o fecioara sa nasca, asa ca a vrut sa stearga aceste cuvinte. Insa ingerul Domnului i s-a aratat si i-a tinut mana, zicand: "Nu fi necredincios fata de cele scrise, si a caror implinire singur o vei vedea. Pentru ca nu vei gusta moartea pana ce nu vei vedea pe Cel ce se va naste din Curata Fecioara, Hristos Domnul" ("Vietile Sfintilor").Sfantul Simeon a crezut cele spuse de inger si a asteptat venirea lui Hristos in lume, ducand o viata dreapta, ferindu-se de tot raul si rugandu-se lui Dumnezeu sa miluiasca lumea.Sfantul si Dreptul Simeon, adresandu-se Maicii Domnului, a prorocit despre Patimile Mantuitorului Hristos, despre rastignirea Lui si despre tulburarile care vor fi in Biserica in veacurile urmatoare: "Iata, Acesta este pus spre caderea si spre ridicarea multora din Israel si ca un semn care va starni impotriviri. Si prin sufletul tau va trece sabie, ca sa se descopere gandurile din multe inimi" (Luca, 2; 34, 35).Si asa s-a mutat cu pace la adanci batraneti, pentru ca se scrie despre Sfantul si Dreptul Simeon ca a trait 360 de ani, ca sa ajunga vremea in care Fiul cel fara de ani S-a nascut din Sfanta Fecioara. (sursa vol. Vietile Sfintilor).In popor se crede ca acum, cand anotimpul rece se lupta cu cel cald, Intampinarea Domnului, numita si Ziua Ursului, este un moment prielnic sa se faca previziuni meteorologice. In credinta populara, ursul asociat cu un batran puternic si intelept, a devenit factorul care face previziuni meteo Astfel, daca azi e soare si ursul, care iese din barlog, isi vede umbra, iarna mai dureaza inca sase saptamani. Daca din contra, cerul e innorat si ursul nu-si zareste umbra inseamna ca frigul va slabi in intensitate si primavara e aproape. Obiceiul acesta este specific si nord-americanilor nu numai noua, romanilor.Astazi in toate bisericile au loc slujbe. Sarbatoarea este respectata de credinciosi ca sa fie sanatosi, sa aiba spor in casa si recolte bune in anul agrar care urmeaza.