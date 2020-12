Sfantul Stefan, sarbatorit pe 27 decembrie. Traditii si obiceiuri in aceasta zi

A fost unul dintre cei sapte diaconi alesi de Sfintii Apostolii, din randul evreilor elenisti, pentru a sluji la adunarile Bisericii din primul veac. Sfantul Stefan era inrudit cu Saul, cel care mai tarziu avea sa devina marele apostol al neamurilor, Sfantul Pavel, si era din partile Ehiliehiei, din cetatea Tarsului.Sfantul Stefan era un barbat puternic in lucru si in cuvant, intarindu-i pe cei credinciosi si mustrandu-i pe cei necredinciosi, spunandu-le din lege si din proroci, ca din ura si din nedreptate a fost omorat Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel asteptat din veac.Odata, intr-o mare adunare la Ierusalim, la care participa si Sfantul Stefan, la care s-a facut intrebare despre Iisus Hristos, unii dintre cei prezenti spuneau ca este proroc, altii, amagitor, iar altii ca este Fiul lui Dumnezeu.Atunci Sfantul Stefan s-a asezat intr-un loc inalt si s-a adresat multimii, spunand: "Barbati, frati, aflati pentru ce s-au inmultit rautatile intre voi si s-a tulburat tot Ierusalimul; fericit este omul care a crezut in Iisus Hristos, pentru ca Acesta este cel Care a plecat cerurile si S-a pogorat pentru pacatele noastre si S-a nascut din Sfanta si Preacurata Fecioara Maria, cea aleasa mai inainte de intemeierea lumii".Multi dintre cei de fata, neputand a spune ceva, impotriva adevarului, s-au tulburat si cuprinsi de ura au tocmit niste barbati, care iubeau minciuna, sa spuna ca ar fi auzit pe Stefan graind cuvinte de hula impotriva lui Dumnezeu si a lui Moise.Sfantul Apostol Stefan le-a aratat insa, cu dovezi din Scripturi, ca Legea Veche s-a implinit prin Hristos si ca El este Mantuitorul cel asteptat si prezis de proroci, mustrandu-i totodata pentru impietrirea inimii si lipsa lor de credinta.Fiind condamnat la moarte, Sfantul intai Mucenic Stefan a fost scos din cetate si ucis cu pietre, devenind astfel primul martir crestin si marturisitor al lui Hristos.Traditii si obiceiuriPotrivit unei traditii stravechi, de Sfantul Stefan este bine sa aducem in casa icoana Sfantului, ajutandu-i astfel pe crestinii care sufera probleme de sanatate si pe orgoliosi si pe cei care se judeca de foarte mult timp.In Romania, in unele locuri din Muntenia gospodinele pregatesc asa-numitele Painici ale lui Stefan, facute in forme rotunde, dintr-un aluat foarte asemanator cu cel de cozonac. Se obisnuieste ca aceste painici sa se unga cu miere. De asemenea, painicile amintesc crestinilor de pietrele cu care a fost ucis Sfantul Stefan. Odata ce sunt sfintite de preot la biserica , painicile se impart copiilor sarmani.Tot in aceasta zi este bine sa se dea in dar o icoana a Sfantului Stefan sau o candela noua aprinsa pentru sanatatea rudelor bolnave, dar si pentru sporul casei. Tot ca un semn al iubirii, pretuirii si respectului este bine ca in aceasta zi persoanele certate sa se impace.In ziua praznicului, este bine sa evitam deplasarile in zone montane si in locuri izolate, care ne pun viata in primejdie, scrie EVZ.Sfantul Stefan diaconul este sarbatorit de crestinii romano-catolici, anglicani, reformati, evanghelici si unitarieni pe 26 decembrie, iar de cei ortodocsi si greco-catolici pe 27 decembrie.CITESTE SI: