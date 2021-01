Sfantul zilei de 17 ianuarie: Sfantul Cuvios Antonie cel Mare

Parinte al monahismului anahoretic asa cum este recunoscut, Sfantul Cuvios Antonie cel Mare s-a nascut in Egiptul de Sus, in anul 251, intr-o familie bogata.La varsta de 20 de ani, dupa moartea parintilor, a renuntat la avere si s-a facut pustnic pe langa parintii ce isi aveau chiliile in apropierea satului sau. Dupa varsta de 35 de ani a plecat in pustia Egiptului, unde vreme de alti 20 de ani a trait in singuratate, in post si rugaciune.Datorita harului si virtutilor sale s-a facut cunoscut, in jurul sau formandu-se o obste de ucenici pe care ii indruma spre desavarsirea crestina.Despre Sfantul Antonie se spune ca era "Cu adevarat ca un doctor dat Egiptului de Dumnezeu; caci, cine se ducea mahnit la dansul si nu se intorcea bucurandu-se? Cine venea la dansul plangand pe cei morti si nu parasea indata plansul? Cine venea maniat si nu se schimba indata in prietenie si iubire? Care sarac necajit alerga la dansul si, vazandu-l, nu defaima indata bogatia? Care monah, imputinandu-se cu sufletul si alergand la dansul, nu se facea cu mult mai tare si mai sarguitor? Care tanar venind in munte si privind la Antonie, nu se lepada indata de desmierdari si nu iubea intelepciunea? Cine venea la dansul ispitit de diavoli si nu se izbavea? Cine era suparat de ganduri si nu se alina cu cugetul?" (Vietile Sfintilor).Viata Sfantului Antonie cel Mare a fost scrisa de patriarhul Alexandriei, Sfantul Atanasie cel Mare, care l-a cunoscut.