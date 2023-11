Traditii si obiceiuri de Sfantul Andrei

Crestin ortodocsii il sarbatoresc pe 30 noiembrie pe Sfantul Andrei, crestinatorul neamului romanesc, el fiind numit "Cel dintai chemat", pentru ca a raspuns primul chemarii lui Hristos la apostolat.

Noaptea dinaintea Sfantului Andrei este una speciala. Este noaptea in care crestinii cred ca apar strigoii, in care se fac farmece, se afla cum va fi vremea pentru anul viitor sau in care fetele isi viseaza ursitul.

Noaptea de Sfantul Andrei este speciala si pentru ca din batrani se spune ca hotarul dintre cele vazute si cele nevazute dispare. Si pentru ca apar strigoii, gospodinele atarna usturoi sau ung portile, usile si geamurile, dar si cotetele animalelor, cu usturoi zdrobit pentru a preveni patrunderea acestora in case sau curti.

Acest usturoi poate fi folosit si pe parcursul anului pentru a proteja casa de duhuri rele. Mai mult, se spune din batrani ca daca fetele duc acest usturoi la biserica si il sfintesc si apoi il tin la icoana le poate ajuta sa isi atraga ursitul.

Tot pentru a tine duhurile rele la distanta de casa se pun firimituri prin curte pentru ca acestea sa ramana afara, sa nu incerce sa intre in casa dupa hrana.

Tot in aceasta noapte, oamenii pun in apa crengute din copaci si daca infloresc pana la Craciun, inseamna ca vor avea un an bogat. Tot acum se pune grau in farfurii, tot pentru a afla cat de bun va fi anul familiei.

Ads

De asemenea, in unele zone se pun 12 cepe in mici vase. Cele 12 cepe reprezinta lunile anului. Acestea sunt lasate in vase pana la Craciun, cand se afla cum va fi vremea anul urmator. Cepe stricate arata ca lunile respective vor fi ploioase, cele incoltite indica lunile cu bogatie. Se mai spune ca daca in aceasta noapte este senin si cald, iarna va fi una blanda. In schimb, ne va astepta o iarna cu troiene, daca in aceasta noapte ploua sau ninge.

Se mai spune in popor ca fetele isi pot vedea ursitul in oglinda daca se asaza in aceasta noapte intre doua oglinzi tinand o lumanare in mana.

Tot fetele pregatesc seara o turta aducand apa pentru cu ea cu gura si masurand ingredientele cu o coaja de nuca si o mananca. Cel care va veni in somn sa le ofere apa le va fi ursit.

In unele zone, fetele merg la o fantana si aprind o lumanare de la Pasti pe care o afunda cu ajutorul galetii. Cand fata apei este luminata bine, fata zice:

"Sfinte Andrei,

Scoate-i chipul in fata apei,

Ca in vis sa-l visez,

C-aievea sa-l vaz!".

Atunci, apa din fantana se tulbura si fata isi vede, se spune, chipul ursitului.

Alte povesti amintesc despre faptul ca lupii incep sa vorbeasca in aceasta noapte si ca isi pot roti gatul. Sunt oameni care ii pot auzi si pot afla secrete groaznice si vor plati si un pret scump: vor fi atacati de aceste animale si se vor transforma in varcolaci.

Ads