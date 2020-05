Traditii si superstitii de Inaltare - Ce nu trebuie sa faci azi

Ziare.

Aceasta zi mai este cunoscuta si drept, iar traditia spune ca Ispas era un cioban care s-a ascuns dupa pietre si a vazut Inaltarea Domnului, in acelasi timp cu apostolii.Se spune ca Ispas era un om vesel si bun si, de aceea, cu totii ar trebui ca in aceasta zi sa fim buni, veseli si sa lasam deoparte supararile si necazurile. Este si ziua in care trebuie sa ne impacam cu cei cu care ne-am certat. Daca vom fi asa de Ispas, atunci tot anul va fi la fel.Tot in ziua Inaltarii se sarbatoreste si, care este legat de faptul ca la nasterea lui Iisus Hristos in grajdurile lui Craciun boii au fost blanzi si linistiti, dar caii nu. Iar atunci Maica Domnului ar fi zis, potrivit legendei, ca acestia sa nu fie satui decat in joia din saptamana a sasea de dupa Paste, adica de "Pastele Cailor".De ziua Inaltarii sunt legate foarte multe credinte, una dintre ele fiind ca Cerul ramane deschis intre Paste si Inaltare, iar oamenii care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai, fara sa mai treaca prin Judecata de Apoi.Potrivit credintei, Iisus ar fi avut legate de brau frunze de nuc in ziua Inaltarii, iar oamenii fac acelasi lucru astazi. De asemenea, in alte zone, credinciosii isi dau cu leustean pe corp, pentru a se feri de boli si alte rele. Si vitele trebuie sa fie batute cu frunze de leustean pentru a fi sanatoase si sa nu se prinda vrajile de ele.Tot astazi se culeg flori, frunze sau ramuri de paltin, nuc, alun sau leustean, pentru ca ar avea puteri vindecatoare.Frunzele de paltin sunt folosite de Inaltare si pentru a se impodobi mormintele, pentru ca mortii sa se odihneasca in pace, iar strigoii sa fuga din cimitire.In alte zone, se taie putin par din varful cozilor vitelor si se ingroapa intr-un musuroi de furnici, in timp ce oamenii spun "Sa dea Dumnezeu sa fie atatia miei si vitei cate furnici sunt in acest furnicar".Pentru sporul casei, gospodinele trebuie sa imparta canite in care pun lapte dulce in care se fierbe pasat.Barbatii agricultori stiu ca semanatul trebuie sa se faca pana in aceasta zi, pentru ca apoi nimic din ce se va pune in pamant nu va rodi.In popor se mai spune ca pentru sporul casei nimic nu trebuie imprumutat astazi. Asta inseamna ca nici nu se dau bani cu imprumut, dar niciun obiect din casa nu trebuie dat vreunui cunoscut. Nu se dau, mai ales, chibrituri sau alte surse de foc, deoarece se spune ca membrii familiei vor avea inima rea ca focul. Nici sare nu este bine sa se dea, pentru ca vacile nu vor mai da lapte gras.