Doi varstnici, de 82 si 85 de ani, au mers la vaccinare in straie de sarbatoare FOTO

Si nu a mers singur, ci impreuna cu consateana sa, doamna Floare Pausan, de 82 de ani, care si ea s-a gatit de sarbatoare , cu o frumoasa ie alba, cu cusaturi negre, anunta Comitetul National de Vaccinare pe pagina de Facebook "Ro Vaccinare". Nu am vrut sa vin mai repede sa ma vaccinez , ca am spus sa-i las intai pe cei tineri, dar acum cred ca ne-a venit si noua randul sa ne vaccinam, sa fim protejati de virus. Nu mi-e frica de vaccin, pentru ca merg in fiecare an sa-mi fac, la doctorul de familie, vaccinul antigripal", spune tanti Floare, inainte sa-si suflece maneca stanga de la camasa. Doi varstnici care au privit vaccinarea ca pe o sarbatoare , o cale de a trece peste pandemie si nu ca pe o obligatie sau o corvoada."Astazi am avut un eveniment deosebit. Am avut doua persoane cu o varsta inaintata, de 82, respectiv 85 de ani, pacienti din comuna Mesesenii de Jos, cu o patologie cronica, care chiar daca sunt in etate au dorit sa vina sa se vaccineze, pentru a sublinia inca o data importanta vaccinarii si siguranta vaccinului. Sunt niste pacienti model, care si pentru vaccinul anual antigripal vin la vaccinare , la cabinetul medicului de familie. Nu au avut pana acum probleme sau efecte secundare, iar faptul ca au ajuns la aceasta varsta se datoreaza si respectarii indicatiilor medicului de familie", afirma Csakvari Alexandru, medic primar medicina de familie, coordonatorul Centrului de vaccinare nr. 2 - Cercul Militar Zalau.