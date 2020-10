VIDEO Oana Lovin si Codruta Cerva s-au bagat in fata pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva. Au fentat regulile cu ajutorul oamenilor legii: "Eu am fost in PRM-ul lui Vadim"

Politistul: Eu am fost in PRM -ul lui Vadim

Un politist care se lauda ca a fost in partidul lui Vadim Tudor le-a escortat pe cele doua pana aproape de locul unde era racla. Femeile au avut nevoie si de un jandarm sa ajunga, peste rand, sa se inchine.Oana Lovin a filmat totul si a postat pe pagina sa de Facebook . Ea a si comentat gestul politistului transmitandu-i ministrului de Interne Marcel Vela ca "atat timp cat Politia Romana mai are inca oameni" nu are ce sa le faca.Filmuletul a fost postat pe pagina de socializare. La un moment dat, pe la jumatatea filmarii, pe fundal (la minutul 24), se aude un barbat care le spune ca "doar asa, ca chestie... prin spate". Dupa cateva secunde apare si acesta in cadru. Este politist.- Ne aratati pe unde se intra?- Ei, va am pe Facebook?- Dar eu stiu, eu respect foarte mult...- Eu stiu cu cine am probleme.- Suntem aici cu Ana si asteptam sa intram la racla.- Eu sunt Codruta.- Dan Popescu? Cine e Dan Popescu?Apoi, politistul povesteste ca termina programul la ora 14.00, iar cele doua ii promit ca se vad cu el.In drum spre racla, cineva o striga pe Oana Lovin:- Oana!- Va pup, aici sunteti? Ne ducem pana la racla si mergem.- La racla? Cum la racla, intreaba contrariata persoana care o strigase.Dupa aceasta discutie, politistul le escorteaza pana la racla cu moastele Sfintei Parascheva.La minutul 30, politistul le indruma pe fete.- A..pai si noi ...tot..- Doamne ajuta! Va multumim din suflet!Apoi, Oana Lovin i se adreseaza ministrului de Interne:- Vela, imi pare rau, dar cat timp Politia Romana inca mai are oameni, n-ai ce sa ne faci.Se pare insa ca politistul le-a indrumat gresit si cele doua au fost nevoite sa mearga prin alta parte, escortate tot de el.Ajung la un moment dat la un culoar facut din garduri, unde oamenii, atent supravegheati de jandarmerie, mergeau la distanta unul de celalat sa se inchine la moaste. (min. 36)- Ne scuzati, am vrea sa ajungem, dar ne-am incurcat, se aude Oana Lovin.In acel moment un jandarm ii trage de un gard si cele doua intra.- Multumim!Astfel, Oana Lovin si Codruta Cerva au ajuns la racla cu moastele Sf. Paracheva in conditiile in care doar persoanele cu domiciliul in Iasi aveau permisiune sa intre in zona respectiva.