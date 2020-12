Ancheta la Politia Locala Oradea, dupa ce un politist aflat in timpul serviciului a fost fotografiat fara masca de protectie

"Avand in vedere imaginile aparute pe retelele de socializare cu politistul local care, fiind in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, nu purta masca, va facem cunoscut faptul ca la nivelul Politiei Locale Oradea a fost declansata o ancheta interna in vederea antrenarii raspunderii disciplinare a acestuia", a anuntat, sambata, Primaria Oradea.Viceprimarul municipiului, Arina Mos, a precizat ca incalcarea legislatiei si a normelor de protectie nu poate fi tolerata."Avem toleranta zero fata de orice actiuni de indisciplina si incalcare a regulilor de conduita, de incalcare a legislatiei in vigoare si a regulamentelor, mai ales intr-o institutie in care disciplina, bunul-simt si respectul fata de cetatean trebuie sa primeze", a precizat viceprimarul Arina Mos.Pe retelele de socializare au fost postate mai multe fotografii cu un politist local din Oradea, aflat in timpul serviciului, in uniforma, dar care nu poarta masca de protectie.