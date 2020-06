Bolt: pasagerii vor putea sa ofere bacsis

Ziare.

"Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, lanseaza o noua functie in aplicatia de ride-hailing, care le va permite tuturor pasagerilor sa ofere bacsis (tips) la sfarsitul calatoriei. Pentru a folosi noua optiune, utilizatorii trebuie sa actualizeze aplicatia Bolt la cea mai recenta versiune", anuntat compania intr-un comunicat.Pasagerii vor vedea optiunea de a lasa un bacsis la sfarsitul cursei, atunci cand o evalueaza. Ei pot alege dintre optiunile predefinite sau pot introduce suma pe care ar dori sa o lase.Bacsisul poate fi lasat in maximum 15 minute dupa incheierea calatoriei, iar soferii vor primi intreaga suma. Functia va fi lansata treptat pentru toti utilizatorii Bolt pe Android si iOS in aceasta luna."In fiecare zi, soferii parteneri Bolt se afla in prima linie pentru a se asigura ca persoanele care au nevoie de o cursa, in aceasta perioada de incertitudine, se deplaseaza in siguranta prin oras. Introducem aceasta functie pentru a permite pasagerilor sa isi arate recunostinta si sa sprijine comunitatea noastra de soferi, desigur, atunci cand sunt multumiti de serviciile lor", a declarat Cristian Salceanu, country manager Bolt Romania.La inceputul lunii mai, Bolt a introdus categoria de autovehicule Bolt Protect, care marcheaza automobilele prevazute cu un paravan protector intre sofer si pasageri.Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, este cea mai mare platforma europeana de transport, care are drept scop sa faca mobilitatea urbana mai usoara, rapida si convenabila.Infiintata de Markus Villig, Bolt a fost lansata in 2013. Este una dintre platformele de transport care cresc cel mai repede in Europa si Africa, avand printre investitori companii precum Daimler , Didi Chuxing, Korelya Capital, dar si pe Taavet Hinrikus, co-fondator al TransferWise.Bolt are peste 30 de milioane de utilizatori inregistrati in peste 35 de tari din lume.