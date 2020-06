Ce acte sunt necesare in cazul unui deces si cum te poate ajuta o firma de pompe funebre

Ziare.

Firmele de pompe funebre sunt infiintate special pentru a oferi rudelor indoliate o varietate de servicii pentru inmormantari si pentru a ajuta familiile in alegerile pe care le fac. Exista numeroase bunuri vandute si servicii oferite de o casa de pompe funebre, insa nu toate pot fi necesare sau pe placul familiei celor raposati.Asadar, firma de servicii funerare poate ajuta rudele defunctilor cu:* Recuperarea trupului si imbalsamarea. Specialistii vor ridica trupul din locul decesului si il vor transporta catre casa funerara;* Pregatirea trupului si manipularea acestuia. Personalul funerar va pregati trupul cu maxim respect si demnitate pentru inmormantare, inclusiv coafura, machiajul, imbracarea trupului si plasarea in sicriu;* Prelucrarea documentelor necesare inmormantarii. Specialistii firmei de servicii funerare se ocupa de documentatie, care se va dovedi coplesitoare pentru membrii familiei indurerate.* Asigurarea serviciilor si bunurilor necesare pentru care membrii familiei opteaza. Specialistii vor oferi numai serviciile care pot ajuta familia indurerata sa faca alegerile potrivite, nu vor incerca sa "incarce" intr-un fel procedeul de inmormantare si nici sa influenteze alegerile membrilor familiei pentru avantaje financiare.Pe langa toate lucrurile coplesitoare pe care familia defunctului trebuie sa le rezolve, intervine si documentatia necesara pentru deces. Din fericire, reprezentantii firmei de pompe funebre ii ajuta pe membrii familiei si in acest sens si le permite acestora sa depaseasca mai bine momentul fara a se lovi de toate necesitatile birocratice.Actele si documentatia necesara decesului nu trebuie sa aiba un impact foarte mare asupra membrilor familiei care sunt si asa destul de tristi. Este vorba despre certificatul de deces, care poate fi eliberat catre orice membru al familiei si catre orice persoana indreptatita sa il obtina.De asemenea, actul doveditor al decesului persoanei poate fi realizat in cadrul SPCLEP sau in cadrul primariei in care a avut loc decesul. De la declararea decesului sunt necesare 3 zile pentru realizarea actelor. In acest sens, este nevoie de certificatul de nastere, de casatorie si de certificatul medical in care se constata decesul.In completare, va fi nevoie si de actul de identitate al persoanei, de fotocopia actului de identitate a persoanei care a decis sa declare decesul si de un timbru fiscal, precum si de aprobarea parchetului, in cazul in care decesul este cauzat de accident, sinucidere sau daca nu a fost anuntat in termenul legal de 3 zile.