Cinci barbati care aruncau in aer bancomate si furau banii, trimisi in judecata de DIICOT. Loviturile au fost date in Galati si Vrancea

Infractiunile au avut loc in lunile septembrie si octombrie, in localitati din judetele Galati si Vrancea, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de DIICOT.Potrivit sursei citate, cei cinci au fost trimisi in judecata prin rechizitoriul din data de 13.01.2021 pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, furt calificat in forma continuata, nerespectare a regimului materiilor explozive in forma continuata, distrugere in forma continuata, furt calificat.Printre infractiunile de care sunt acuzati cei cinci se mai numara si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare in forma continuata, instigare la conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu numar fals de inmatriculare in forma continuata, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere in forma continuata, instigare la conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere in forma continuata, punere in circulatie a unui autovehicul pe drumurile publice cu numar fals de inmatriculare in forma continuata, incredintare spre conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere in forma continuata, toate in concurs real.Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, pe raza judetului Galati, inculpatii au constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de furt calificat, nerespectare a regimului materiilor explozive si distrugere, structura infractionala care a activat pana la momentul depistarii in flagrant, respectiv pana la data de 22.10.2020.Astfel, avand aplicate masti pentru disimularea fizionomiei, prin distrugere, folosind un dispozitiv de tip "pizza slide", prin scoaterea din functiune a sistemelor de supraveghere precum si prin violarea sediului profesional, inculpatii au sustras sau au incercat sa sustraga din ATM-urile unor agentii bancare de pe raza localitatilor Liesti, Tulucesti - judetul Galati si Vulturu - judetul Vrancea sume de bani, prejudiciul cauzat fiind de peste 117.590 lei.Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Galati. Inculpatii au fost prinsi in flagrant in noaptea de 21 spre 22 octombrie 2020, in jurul orei 3,10, in momentul in care au introdus materiale explozive in fanta unui bancomat din localitatea Vulturu, judetul Vrancea.Anterior, barbatii, din municipiul Tecuci, au folosit acelasi mod de operare in noaptea de 2 spre 3 octombrie 2020 in comuna Paunesti, judetul Vrancea, in noaptea de 10 spre 11 septembrie, in comuna Liesti, judetul Galati si 14 septembrie in localitatea Tulucesti.