Cosmarul trait de vecinii unui service auto. Curajul unei familii si daunele importante obtinute in justitie

Cuvinte vulgare si comportament huliganic

Pozitia reprezentantului firmei

Decizia instantei

Hotararea judecatoreasca a fost pronuntata in 13 ianuarie 2021, la Tribunalul Alba, existand posibilitatea sa fie atacata cu apel. Procesul a fost initiat in februarie 2018, la Judecatoria Aiud, instanta care a dispus acordarea de 5.000 de lei daune morale reclamantilor. La instanta superioara, actiunea civila s-a finalizat cu obligarea firmei la plata unor daune lunare pe o perioada de mai bine de doi ani.Reclamantii si-au dat, initial, acordul pentru ca in spatiul respectiv sa se infiinteze un service auto, pe strada "1 Decembrie 1918" din Aiud, dar sustin ca pe parcursul anilor, incepand cu 2007, au inceput sa apara probleme foarte grave care afecteaza atat familia lor cat si a proprietarilor care au locuinte pe strada respectiva."Angajatii service-ului auto nu respecta normele de protectie a muncii, poluand carosabilul cu ulei rezidual, cu obiecte de dimensiuni mici, care pun in pericol siguranta circulatiei pe strada. Fac teste de reparatie si tureaza la maxim motoarele autovehiculelor, producand zgomote ce depasesc 90 db, iesind fum negru si toxic pe tevile de esapament, care se depune pe fatada casei, fiind nevoiti sa revopseasca de mai multe ori fatada cladirii.Datorita poluarii aerului cu fum si gaze toxice au fost am fost nevoiti sa tinem inchise cele trei geamuri ale locuintei, de dimineata pana seara tarziu, geamuri care au deschidere la strada. Avem un copil in clasa a XI si datorita zgomotului produs cu ocazia reparatiilor autovehiculelor, nu se poate pregati corespunzator pentru scoala si nu se poate odihni in camera in care sta, intrucat are fereastra spre strada, in dreptul service-ului auto, la fel dormitorul are fereastra spre strada, in dreptul service-ului auto", au pecizat reclamantii in actiunea civila depusa la instanta de judecata.Potrivit acestora, Primaria municipiului Aiud a facut reparatii pe strada in urma carora a fost largita portiunea de teren in dreptul punctului de lucru al paratei si a fost ingustat trotuarul pe partea de strada unde au casa de locuit, iar in urma reparatiilor partea carosabila a strazii are o inclinatie spre trotuarul din fata casei lor si a celorlalti vecini de pe partea lor, astfel ca apa din precipitatii si din topirea zapezii, precum si reziduurile de ulei rezultate in urma activitatii de la serviceul auto se infiltreaza la fundatia casei lor de locuit, afectandu-i rezistenta."Salariatii care lucreaza la service folosesc in mod repetat cuvinte vulgare care indeamna la violenta si comportament huliganic, cuvinte care ii afecteaza, in special pe fiul lor si datorita aglomerarii activitatii la service-ul auto, aproape in fiecare zi au probleme cu intrarea sau iesirea cu masina din curte, deoarece partea carosabila este ocupata pe ambele parti de masinile clientilor. De asemenea, arata ca, autoturismul lor, fiind oprit in fata casei, a fost in mod repetat lovit de autoturismele care se aflau pentru reparatii la service-ul auto. S-a mai intamplat ca teava de alimentare cu gaze naturale din fata casei lor sa fie lovita si fisurata de masinile aflate la reparatii in serviceul auto, fiind pusa in pericol atat casa de locuit cat si viata si sanatatea lor", au mai sustinut autorii plangerii.Acestia afirma ca au au avut mai multe discutii cu administratorul societatii, solicitandu-i sa rezolve aceste probleme, insa administratorul a facut promisiuni fara sa le onoreze. Au solicitat, in final, sistarea activitatii si acordarea de daune morale pentru prejudiciul suferit. Reprezentantul service-ului auto a respins toate acuzatiile si a sustinut ca exista un termen de prescriptie de trei ani, care a expirat in 2010, perioada in care reclamantii ar fi putut solicita masuri de sistare a activitatii si de obligare la plata unor daune."Instanta de fond nu a luat in considerare faptul ca autoritatile competente, in speta Garda Nationala de Mediu a constatat indeplinirea masurilor trasate prin actul de control. Astfel ca raportarea la acel act de control cu masuri ce au fost duse la indeplinire denatureaza starea de fapt, mai ales in contextul unor marturii partinitoare sau interesate. Asa cum rezulta din plansele fotografice depuse la dosarul cauzei si din inregistrarile efectuate de reclamanti si depuse la dosar rezulta ca emisiile de fum de la masinile venite la atelier sunt si cu totul ti cu totul intamplatoare, personalul atelierului neputand controla aceasta situatie.Tot cu caracter sporadic se poate observa ca se regaseste cate o masina (la care clientul ii ridica capota) la care se face verificarea pe partea carosabila din fata atelierului. Tot cu caracter sporadic se poate observa ca s-a intamplat sa fie turat un motor in fata atelierului de reparatii. Curgerile accidentale de ulei sau alte substante pe carosabil sunt datorate defectiunilor autoturismelor cu care clientii vin la atelierul auto, ele sunt preexistente momentului in care autoturismele ajung la atelierul auto si efectele acestor defectiuni sunt petele de pe sosea de ulei sau alte substante", a precizat proprietarul service-ului.Instantele au audiat martori care au confirmat afirmatiile familiei care a depus plangerea. "Reclamantii au facut dovada ca activitatea desfasurata de service-ul auto al paratei apelante cauzeaza inconveniente mai mari decat cele normale in relatiile de vecinatate, astfel ca, se impune aplicarea prevederilor art. 630 din NCC si inlaturarea acestor inconveniente, din considerente de echitate.Obligarea paratei sa plateasca lunar reclamantilor suma de 2000 de lei cu titlul de daune, incepand cu data introducerii actiunii - adica varianta secundara a petitelor actiunii introductive - este preferabila, deoarece, pe de o parte, reclamantii primesc despagubiri pentru inconvenientele majore, iar pe de alta parte, in ipoteza in care parata nu-si adapteaza in viitor activitatea, in asa fel incat sa nu mai cauzeze aceste inconveniente reclamantilor, aceasta va ajunge in final, sa se conformeze exigentelor impuse de relatiile normale de vecinatate", a sustinut magistratul care a judecat cauza.