Marinarii ucraineni salvati dupa scufundarea cargoului ''Volgo Balt 179'', transportati de pe mare in portul Constanta

Noua dintre cei zece membri ai echipajului salvati sunt transportati la dana pentru pasageri a portului Constanta."GSP Falcon transporta echipajul salvat la Dana Pasageri Port Constanta. GSP Falcon a fost instiintat la ora 17,25 de catre RMCC Constanta de eliberare din actiunea de Cautare si Salvare pe Mare - SAR", a transmis GSP. Conform sursei citate, actiunea de cautare si salvare va fi continuata de o nava a Garzii de Coasta si de fregata "Regina Maria" a Fortelor Navale Romane.Doua persoane au murit, una este data disparuta si 10 au fost salvate (printre care o femeie), din totalul celor 13 membri ai echipajului (cetateni ucraineni) cargoului "Volgo Balt 179", aflat sub pavilion Insulele Comore, care s-a scufundat, joi, in Marea Neagra, la peste 70 de mile marine de portul Constanta. Cele 10 persoane au primit ingrijirile necesare la bordul GSP Falcon , femeia fiind la scurt timp evacuata cu un elicopter GSP, dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Potrivit reprezentantilor Grupului Servicii Petroliere, mesajul S.O.S. transmis de cargou a fost receptionat de nava GSP aflata in zona."La 04,40 dimineata, GSP Falcon a receptionat un mesaj de urgenta de la nava 'Volgo Balt 179'. Operatiunea de salvare a inceput fara intarziere, in conditii meteo deosebit de dificile, vant de 50 km/h si valuri de 4 metri. Ultimul mesaj transmis de 'Volgo Balt 179' a fost de abandon nava", a transmis GSP.