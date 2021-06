Opt politisti de la Serviciul Rutier Botosani, arestati preventiv pentru fapte de coruptie

Doi politisti, plasati sub control judiciar

Acuzatiile DNA

Tribunalul Suceava a emis, joi seara, mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele unui ofiter si a sapte agenti de politie banuiti de luare de mita. Admite propunerea Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava privind arestarea preventiva a inculpatilor: Iacob Florin Eduard, Fecioru Robert Neculai, Luca Dumitru Catalin, Botezatu Gabriel, Balan Ionel, Cosman Stelian Iulian, Anton Viorel si Rusu Constantin Ciprian", se arata pe portal.just.ro.Procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus, joi, punerea in miscare a actiunii penale fata de 11 persoane, dintre care un ofiter de politie, noua agenti de politie si o persoana fizica, in urma perchezitiilor care au avut loc miercuri la sediul Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani si la alte 19 locatii din judetul Botosani. In acest dosar de coruptie a fost retinut ofiterul Eduard Florin Iacob, care este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, fals intelectual, uz de fals in forma continuata si favorizarea faptuitorului.De asemenea, au fost emise mandate de retinere pentru agentii Viorel Anton, Ionel Balan, Gabriel Botezatu, Robert Neculai Fecioru, Constantin Dorel Gherasim, Ionut Pavel Guriuc, Dumitru Catalin Luca, Ciprian Constantin Rusu si Iulian Stelian Cosman, in sarcina carora s-a retinut comiterea unor infractiuni de luare de mita si de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite.Dintre cei noua agenti de politie retinuti au fost prezentati in fata instantei de judecata doar sapte, Constantin Dorel Gherasim si Ionut Pavel Guriuc fiind plasati sub control judiciar.De asemenea, s-a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile, incepand cu data de 2 iunie, fata de sase agenti de politie in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Virgil Podaru, Mihai Romanescu, Stefan Bunduc, Nicolae Ovidiu Puscasu, Lucian Ripiceanu si Sorin Guraliuc, pentru infractiuni de luare de mita si de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit."In perioada iunie - noiembrie 2020, cei 16 inculpati, politisti in cadrul I.P.J. Botosani - Serviciul Rutier, inclusiv ofiterul de politie, in legatura cu neindeplinirea atributiilor de serviciu privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul circulatiei, ar fi primit sume de bani cuprinse intre 100 lei si 100 euro de la mai multi conducatori auto opriti in trafic pentru depasirea limitei de viteza sau alte abateri de la regimul rutier", se precizeaza intr-un comunicat al DNA. Procurorii anticoruptie mai precizeaza ca , "in perioada 31 martie 2019 - 9 iulie 2020, ofiterul Florin Eduard Iacob, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, ar fi falsificat toate documentele (procesul-verbal de constatare a infractiunii flagrante, declaratii de martori) care au stat la baza constituirii unui dosar penal ce avea ca obiect punerea in circulatie sau conducere a unui autoturism neinmatriculat pe drumurile publice, deschis fata de inculpatul persoana fizica, retinut in prezenta cauza".Prin aceste demersuri, ofiterul ar fi urmarit ingreunarea tragerii la raspundere penala a acestuia si emiterea unei solutii procedurale de netrimitere in judecata.